Se dau alocatii de peste 400 de la stat. Cum poti intra in posesia banilor

Statul va oferi o noua forma de alocatie ce poate fi oferita ca sprijin familiei sau persoanelor singure care au in intretinere un copil si ale caror venituri nete lunare nu depasesc 530 de lei.De aceasta "alocatie" beneficiaza familiile care au in intretinere copii de varsta scolara si care frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup pe motive medicale.Elevul trebuie sa nu inregistreze absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare. Mai exista si o alta categorie care se incadreaza si este vorba despre persoanele care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza nicio forma de invatamant.Cei care indeplinesc aceste conditii pot depune dosar si urmeaza sa primeasca bani pentru ingrijirea copiilor dupa urmatoarea schema.82 de lei pentru familia cu un copil164 de lei pentru familia cu doi copii246 de lei pentru familia cu trei copii328 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii.75 de lei pentru familia cu un copil150 de lei pentru familia cu doi copii225 de lei pentru familia cu trei copii300 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii.107 lei pentru familia cu un copil214 lei pentru familia cu doi copii321 de lei pentru familia cu trei copii428 de lei pentru familia cu patru sau mai multi copii.102 lei pentru familia cu un copil204 lei pentru familia cu doi copii306 lei pentru familia cu trei copii408 lei pentru familia cu patru sau mai multi copii. Cei de la Primarii vor desfasura anchete sociale acasa la oameni pentru a stabili beneficiarii alocatiilor pentru sustinerea familiei.Cererile pentru acest tip de alocatie se inregistreaza la directiile de asistenta sociala din cadrul primariilor de care apartin si ulterior urmeaza sa fie facuta o ancheta sociala pentru a se vedea daca cele declarate sunt reale.