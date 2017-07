Se strica vremea. Ploi puternice in weekend

Incepand de sambata 15 iulie ora 14:00, pana luni 17 iulie, ora 3:00 Romania se afla sub atentionare de ploi torentiale si instabilitate atmosferica crescuta."In intervalul mentionat, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si, pe arii restranse, grindina si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. In intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depaşi local 20 l/mp si pe spatii restranse 35...40 l/mp. In a doua parte a zilei de sambata, 15 iulie si in prima parte a noptii de sambata spre duminica astfel de fenomene vor fi frecvente in regiunile nordice, nord-estice si centrale, precum si in zonele de deal si de munte si se vor semnala local in restul teritoriului. Duminica, 16 iulie, temporar va ploua, iar in cea mai mare parte a tarii vremea va fi racoroasa.", informeaza meteoromania.ro.