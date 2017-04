Se strica vremea. Tunete si fulgere in weekend

De sambata, temperaturile vor incepe sa scada, iar vremea se va raci semnificativ in special in vest, nord si centru. Aversele cu descarcari electrice se vor inmulti inca de vineri in Banat, Crisana, Maramures, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Oltenia si in jumatatea de nord a Moldovei. Sambata spre seara ploile vor aparea si prin sud si sud-est.Atmosfera estivala va cuprinde si Bucurestiul. Vor fi in jur de 25 de grade vor fi in fiecare dupa-amiaza, dar vor creste si minimele care nu vor mai cobori sub 11 grade duminica dimineata. Norii se vor aduna sambata, mai ales seara si noaptea, cand vor fi averse cu tunete si fulgere, precum si scurte intensificari ale vantului.