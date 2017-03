Secretele omletei perfecte si 5 greseli care iti strica cel mai simplu preparat

Probabil ca atunci cand mananci o omleta intr-un restaurant te intrebi cum de poate sa arate atat de bine si sa fie atat de gustoasa, iar atunci cand o faci tu acasa e mai mereu maruntita si ori prea arsa, ori prea nefacuta.Adi Hadean a dezvaluit, in urma cu ceva vreme, pe blogul sau, reteta omletei perfecte. „Bate doua oua cu o piscatura de sare si cateva frunze de patrunjel, tocate marunt. Aduna pe langa tine branzeturile pe care le ai prin casa. Daca-s cremoase si chiar cu un pic de mucegai nobil, cu atat mai bine. Picura cativa stropi de ulei intr-o tigaie, eventual antiaderenta. Toarna ouale in ea si presara bucatele din branzeturi peste ele. Asteapta un minut (poate putin mai mult), pana se incheaga ouale si vezi ca marginile omletei incep sa se rumeneasca. Impatura omleta in doua cu ajutorul unei spatule. Mai lasa omleta pe foc 30 de secunde apoi stinge focul si mai lasa omleta in tigaie inca 30 de secunde. Imparte omleta in doua parti cat de cat egale pe care le asezi peste felii de paine prajita, stropite cu ulei de masline extravirgin si atinse de doua-trei ori cu un catel de usturoi (curatat de coaja, de buna seama)”, a scris Hadean pe blog.Atunci cand nu iti iese omleta asa cum ti-ai fi dorit, ia in calcul ca s-ar putea sa faci una dintre urmatoarele greseli:Laptele sau smantana fac omleta pufoasa. Asa ti-ai imaginat, insa nu este asa. Din contra, intaresc compozitia. In plus, orice lichid introduci in omleta va sfarsi prin a se separa de oua.Cu cat sunt batute mai bine, cu atat sunt mai aerate si ies mai pufoase. De aceea, e recomandabil sa folosesti un mixer pentru jumatate de minut.Evident ca legumele sunt sanatoase, insa sunt si pline de apa, ducand la separarea oualor de acestea. De aceea, indicat este sa folosesti legume deja preparate, prajite sau fierte in prealabil.Daca faci o omleta pentru una sau doua persoane nu ai nevoie de o tigaie uriasa. In primul rand ca se va incinge greu. Apoi, va fi nevoie de mai multa grasime pentru a praji omleta. Si nu in ultimul rand, fiind mare, ouale se vor imprastia in tigaie, formand o pelicula fina care risti sa se arda mai usor.Temperatura la care a ajuns omleta, dar si tigaia inca incinsa vor continua sa prajeasca in continuare ouale, astfel ca te vei alege cu un preparat mult prea prajit. De aceea, e bine sa iei omleta de pe aragaz cam cu un minut inainte sa fie prajita perfect.