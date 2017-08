Sfanta Maria Mare: Ce nu au voie sa faca femeile sub nicio forma in aceasta zi de sarbatoare

Se spune ca inainte cu doua zile de Sfanta Maria nu este bine sa aprinzi focul, deoarece acest lucru poate aduce boli sau incendii in casa. De asemenea, in unele sate se spune ca persoanele care aprind focul in aceste zile vor pieri arse, de aceea mamele nu gatesc pentru a-si ferii copiii de boli sau alte probleme.Gospodarii vor avea recoltele blestemate si fara roade daca vor lucra in aceasta zi mare, iar vitele li se vor imbolnavi si gospodaria se va destrama.Potrivit traditiei populare, aceasta sarbatoare se tine mai ales pentru sanatate, pentru casatorie, pentru nastere usoara si pentru vindecari.Oamenii merg la biserica unde inalta rugaciuni Fecioarei Maria: fetele de maritat pentru un "ursit" bun, femeile pentru temeiul gospodariei, iar barbatii pentru recolte bogateDe Sfanta Maria Mare, fetele nemaritate trebuie sa poarte in san un fir de naprasnic (feriga in unele zone) si sa se roage la icoana Maicii Domnului, tinand candela aprinsa.Inteleptii satului sunt cei care, conform traditiei, trebuie sa imparta flori de naprasnic tinerelor fete pentru a le ajuta sa isi gaseasca un bun crestin ca sot.De Sfanta Maria Mare, fetelor le este interzis sa isi taie parul si sa-l arunce la gunoi. De asemenea, este interzis scaldatul in ape curgatoare.