Sfintii 40 de Mucenici: Traditii si superstitii de 9 martie

Potrivit traditiei, in ziua de 9 martie, gospodinele prepara mucenici - prajitura cu miez de nuca si miere sau un aluat in forma cifrei opt, fiert in apa cu mirodenii si nuca - pe care ii impart la rude, vecini, oameni sarmani, pentru pomenirea celor morti, dar si pentru belsugul viitoarelor recolte. Gospodinele nu trebuie insa sa faca treburi casnice in ziua celor 40 de Mucenici. In caz contrar, se spune ca Sfintii le vor pedepsi prin 40 de zile de boala. In unele regiuni ale tarii, gospodinele nu iau nici ouale din cuibare; se spune ca acestea trebuie lasate acolo, pentru a fi spor la oua si la pui tot anul. Traditia crestina spune ca barbatii trebuie sa bea in ziua de mucenici 40 de pahare cu vin.Acestea reprezinta sangele varsat de cei 40 de Sfinti Mucenici din cetatea Sevastei. Cei care nu pot sa bea cele 40 de pahare cu vin, e bine ca macar sa guste vin in aceasta zi sau sa fie stropiti cu vin, acesta insemnand sange si putere de munca peste an. In ziua Sfintilor Mucenici se face prognoza vremii pana la sfarsitul anului. De secole, se spune ca, daca ploua in aceasta zi, va ploua si in ziua de Pasti.Insa, daca tuna in timpul zilei, este un semn bun: va urma o vara favorabila culturilor, iar recoltele vor fi mai mari decat spera gospodarii. O alta superstitie spune ca toate persoanele care nu au nume de sfinti isi serbeaza astazi ziua onomastica, iar tot ceea ce oameni seamana va rodi de 40 de ori mai mult. Iar cei care nu respecta sarbatoarea vor boli 40 de zile. Alte obiceiuri constau in aprinderea focurilor de Mucenici prin curti si gradini, in fata caselor si in camp; purificarea oamenilor si vitelor prin stropirea cu apa sfintita; asteptarea spiritelor mortilor cu scaune si mese intinse la focurile de Mucenici; retezatul stupilor (scoaterea mierii de albine); taierea primelor corzi de vita-de-vie.