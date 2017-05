Sfintii Constantin si Elena. Ce trebuie sa faci neaparat in aceasta zi

In calendarul popular, sarbatoarea Sfintilor Constantin si Elena este o sarbatoare a pasarilor de padure, numita Constantin Graur sau Constantinul Puilor.Conform traditiei, in aceasta zi pasarile de padure isi invata puii sa zboare. Asa ca multi agricultori nu lucreaza, pentru a evita pagubele aduse holdelor de pasarile cerului; in unele regiuni ale tarii este ultima zi in care se mai poate semana porumb, ovaz si mei, deoarece, in popor, se vorbeste ca tot ce se seamana dupa aceasta zi se va usca. Femeile, pentru a alunga duhurile rele si necurate, tamaie si stropesc cu aghiasma.Pentru a se apara de forte malefice, taranii aprind un foc mare si stau in jurul lui, prin fumul focului obisnuiesc sa treaca si oile, pentru a fi ferite de rele pe timpul cat vor sta la stana. In plus, in ziua praznicului, pentru ca voia buna sa se adune in familie, trebuie sa aducem in casa macar trei fire de bujori imbobociti. O iconita care-i reprezinta pe Sfintii Constantin si Elena, cumparata pe 21 mai, te apara de paguba, de dusmanii nestiuti si iti implineste o grabnica dorinta, oricand le ceri ajutorul.