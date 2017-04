Sincera, zgarcita sau foarte pasionala? Ce spune despre tine forma buzelor

Iata cat de precis reflecta trasaturile de personalitate ale unui individ:Oamenii care au buze in forma de acest gen au fost pur si simplu facuti sa aiba grija de cineva. Daca buzele tale sunt asa, atunci probabil ca petreceai o multime de timp cand erai copil pentru a hrani pisoi rataciti si iti doreai cu tot dinadinsul sa ai un animal de casa. Ai un instinct matern puternic si dorinta de a-i proteja pe altii. In orice situatie dificila, te gandesti mai intai la altii si abia apoi la tine. Persoanelor de genul asta sunt, de regula, cei mai buni parinti.O persoana care are buzele de acest fel este foarte emotiva, carismatica, iubitoare si atrage atentia asupra ei insisi. Are o parere foarte buna despre sine insasi si poseda capacitatea de a-i atrage pe altii in jurul sau. Pur si simplu ii place sa fie centrul atentiei. Cea mai amuzanta gluma vine intotdeauna de la ea.Fii cinstit: pur si simplu nu te-ai nascut sa faci munca de birou. Cum sa poti sta tu intr-un loc inchis cand exista atat de multe lucruri interesante afara? Oamenii cu buze de genul acesta stiu cu adevarat ce inseamna sa te distrezi. Ai nevoie de un stil de viata energic, de noi cunostinte, vrei sa vizitezi locuri noi. Esti curios, sociabil si deschis la tot ce e nou. Esti genul de persoana care poate conduce oamenii impreuna cu tine pe calea unor noi aventuri.Persoanele cu buze obisnuite ca acestea sunt adesea cele care au o abordare echilibrata si simpla pentru a rezolva orice fel de sarcina au de indeplinit. Au capacitatea de a-i asculta pe altii si de a-i intelege perfect. Sunt oameni foarte siguri pe ei, dar, in ciuda stoicismului lor, adora sa rada si sa glumeasca, iar pentru ei paharul este intotdeauna pe jumatate plin.Persoanele cu buze subtiri sunt de multe ori singure. Si le place asta. De asemenea, acestea se bazeaza pe sine si se pot confrunta cu orice problema. Daca ai buze subtiri, atunci probabil ca esti tipul de persoana care nu are nevoie de companie cand viziteaza un muzeu sau chiar cand merge in vacanta in insule indepartate. Dar, in ciuda faptului ca iubesti singuratatea, te simti perfect acasa inconjurat de prieteni. Poti gasi rapid un limbaj comun cu cei din jur si ii pretuiesti pentru actiunile lor.Acest tip de persoane sunt creative 100%. Ele devin deseori artisti si muzicieni talentati. Isi amintesc foarte usor fetele si numele, pastreaza contactul cu toata lumea pe care o cunosc si sunt intotdeauna constienti de ceea ce se intampla. Sunt sociabili si aproape intotdeauna obtin rezultate bune in munca lor.Daca ai buze de acest fel, esti plina de compasiune, de sensibilitate si foarte naturala. Gasesti intotdeauna timp sa-i ajuti pe altii. Ajutarea celor mai putin norocosi si grija pentru cei din jur reprezinta chemarea ta in viata. Sunt oameni ca tine care fac lumea sa mearga.Oamenii cu astfel de buze sunt adesea rai. Prioritatea lor in viata sunt propriile sentimente de confort. Daca nu se ocupa de ei insisi, atunci nimeni nu o va face. La prima vedere, acestia par adesea egoisti, dar acest lucru nu este adevarat. Sunt prieteni devotati si plini de compasiune, genul de oameni care vor sari in ajutorul altora la un moment dat. Nu si-au pus niciodata interesele peste cele ale altora. Dar ei nu vor face niciodata rau pentru ei insisi.Persoanele cu aceste buze poseda calitati de conducere de neegalat. Sunt lideri de opinie excelenti. Energia vietii in sine pare sa curga din acesti oameni. Succesul lor este garantat, indiferent ce se intampla. Cu toate acestea, adesea le este greu sa dezvolte relatii romantice, deoarece principiul lor in viata este acela de a fi cineva mai degraba decat de a fi cu cineva.Sursa: brightside.me