In mod surprinzator, locatarii blocului nu s-au plans de zgomot, intrucat la amenajare au fost folosite materiale speciale care sa reduca zgomotul, scrie aktual24.ro.Astfel, trecerea trenurilor prin cladire produce un nivel de zgomot de doar 60 de decibeli, adica nu mai mult decat o masina de spalat vase.Calea ferata a fost construita intre etajele sase si opt. Astfel, autoritatile au evitat sa demoleze blocul, iar oamenii locuiesc in continuare in aceasta cladire aparte.