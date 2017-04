Studiul care le da fiori barbatilor: femeile sunt mai bune de sefe

Cu toate acestea, exista mai multi barbati in functii de conducere in companii de top decat femei. Practic, numarul femeilor aflate pe pozitii de conducere scade odata cu urcarea pe treapta ierarhica.Studiul realizat de profesorul Oyvind L. Martinsen, de la Bl Norwegian Business School, a analizat personalitatile si caracteristicile a peste 3.000 de manageri din companii de tot. Studiul a aratat ca pe toate palierele analizate femeile se descurcau mai bine in calitate de lideri decat barbatii, scrie adevarul.ro, care citeaza studiul.Femile-manager au surclasat barbatii in patru din cinci categorii studiate: initiativa si comunicare, deschidere si abilitatea de a inova, sociabilitate si tipul de management abordat si indeplinirea scopurilor propuse.Barbatii, in schimb, au prezentat avantajul stabilitatii emotionale. „Afacerile trebuie mereu sa caute sa atraga clientii si sa creasca productivitatea si profiturile. Rezultatele noastre au aratat ca femeile, in mod natural, s-au clasat peste barbati in ceea ce priveste abilitatile de a inova si conduce cu claritate si impact“, spune profesorul Oyvind L. Martinsen.„Aceste descoperiri ar trebui sa introduca schimbarea in ceea ce priveste felul in care se organizeaza ierarhic o companie, precum si in modul in care femeile sunt distribuite in anumite roluri“, mai spune el.Initiatorul studiului vrea ca descoperirile sa aiba impact asupra normelor impuse de companii. „Studiul arata ca femeile-manager ar putea sa nu fie in avantaj daca sunt judecate dupa stabilitatea emotionala sau din punct de vedere al tendintei de a se ingrijora mereu. Cu toate acestea, acest lucru nu neaga faptul ca femeile sunt mult mai potrivite pentru pozitii superioare de management decat barbatii. Daca factorii de decizie ignora acest adevar ar putea sa angajeze lideri mai putin calificati si care nu dau randament si productivitate“, incheie autorul studiului.