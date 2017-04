Supersitii legate de nunta. Ce sa faci, dar mai ales ce sa NU faci in ziua cea mare

E greu de crezut ca exista atat de multe traditii si superstitii legate de nunta. De la cele despre rochia sau voalul miresei, la cele care iti spun cum trebuie sa alegi rochiile domnisoarelor de onoare, o mireasa trebuie sa rezolve o lista de lucruri infinita inainte de marele eveniment.Si chiar daca tu nu esti neaparat genul superstitios, exista in jurul tau o gramada de matusi, mame sau bunici care vor vrea cu orice pret sa tii cont de obiceiuri si sa faci totul ca la carte. Asta daca nu vrei sa ai ghinion in casnicie. Mai rezista un pic si fa-le pe plac. Este o zi speciala, pe care au asteptat-o toti cu sufletul la gura. Si, mai ales, obisnuieste-te cu gandul ca, vrei, nu vrei, trebuie sa impaci pe toata lumea.Iata care sunt cele mai comune superstitii legate de nunta:1. Una dintre cele mai cunoscute superstitii este legata chiar de domnisoarele de onoare si vestimentatia acestora. Cel mai bine, ocupa-te personal de felul in care se imbraca si asigura-te ca isi aleg rochii la fel. Astfel vei alunga spiritele rele si vei avea o casnicie fericita. Oricum, lasand imbracamintea la o parte, nu ar fi o idee rea sa dedici timp suplimentar domnisoarelor de onoare.Te poti folosi de un ghid complet ca acesta care contine tot ce trebuie sa stii despre tinuta, coafura, rolul si indatoririle domnisoarelor de onoare.2. In ziua cea mare ai mare grija cu voalul. Acesta nu trebuie in niciun caz sa iti cada de pe cap. E semn rau, daca acest lucru se intampla.3. Tot la capitolul voal, superstitia spune ca, daca vrei sa fii fericita in casnicie, nu e o idee rea sa imprumuti voalul unei mirese fericite. Cu siguranta ai o prietena care s-a casatorit recent si e in culmea extazului.4. Nu renunta sub nicio forma la voal, chiar daca asta spun ultimele tendintele in moda sau Coco Chanel in persoana - asta daca am fi avut norocul sa fim contemporane cu ea. Potrivit traditiei romanesti, acest obiect vestimentar protejeaza mireasa de spiritele rele, care sunt invidioase pe bucuria ei.5. Sub nicio forma nu te lasa fotografiata inainte de nunta, in rochia de mireasa. E semn rau.6. Un semn bun este sa ploua in ziua nuntii. Nicio mireasa nu-si doreste acest lucru, insa superstitia spune ca e rost de bogatie, daca acest lucru se intampla.7. Ai grija atunci cand iti alegi incaltamintea pentru marele eveniment. Pantofii decupati sau sandalele nu sunt tocmai o alegere inspirata, pentru ca fuge norocul de tine printre degete.8. Nu schimba papucii in noapte nuntii, chiar daca te schimbi mai tarziu intr-o alta rochie. Daca faci asta, risti sa inlocuiesti si barbatul, ca pe pantofi.9. Multe mirese aleg ziua de nastere a lor sau a mirelui ca data pentru marele eveniment, insa acest lucru ar aduce ghinion.10. Insa, daca spargi un pahar in ziua nuntii, alungi ghinionul.11. Vorbeste cu nasa inainte de nunta. Superstitia spune ca daca este insarcinata, vei avea o casnicie grea.12. Daca vrei sa ai parte de confortul material la care visezi dupa nunta, nu ar fi o idee rea sa apelezi si la energiile bune din jurul tau. Se spune din batrani ca un banut de argint pus intr-unul din pantofi in ziua cea mare iti asigura prosperitate in viata.13. Daca vrei sa-i faci un cadou iubitului tau inainte de nunta, nu-i oferi in niciun caz un ceas. Poate fi o alegere eleganta si inspirata in orice alt moment, dar nu in ziua nuntii. Aduce ghinion, clipele casniciei fiind astfel numarate.14. Ai mare grija cand pleci de acasa spre biserica. Nu pasi pragul cu stangul si nu te impiedica. Aduce ghinion.15. Tortul mirilor trebuie taiat impreuna, daca vreti sa traiti in pace, timp indelungat.16. Poarta in ziua nuntii ceva vechi (poate o bijuterie care se afla in familia ta de generatii), ceva nou (rochia de mireasa, evident), ceva imprumutat (poate chiar volul luat de la o mireasa fericita) si ceva albastru (poate jartiera). Astfel, spune superstitia, vei avea o casnicie lunga si fericita.17. Roaga-i pe apropiati sa arunce orez pe voi la iesirea din biserica. Aduce noroc si prosperitate.18. Daca te gandesti la asta, renunta la idee. Nu e bine ca miresele sa-si faca propria rochie de nunta. Si nici macar sa o insaileze sau sa o retuseze.19. Roaga-ti parintii si socrii sa va intampine la restaurant cu paine si sare. Superstitia spune ca in acest fel veti avea parte de o viata imbelsugata si fericita.20. Nu purta lantisor sau cruciulita in ziua nuntii. Se spune din batrani ca miresele care fac asta vor fi nefericite.