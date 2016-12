Superstitii de Craciun. De ce trebuie sa pui paine sub masa si sa mananci mere in Ajun

Iata, potrivit adevarul.ro, care sunt cele mai interesante traditii si superstitii de Craciun:1. Mananca mere in Ajunul Craciunului si vei fi sanatos si norocos tot anul care vine.2. Daca vrei sa ai noroc tot anul viitor trebuie sa maturi pragul casei in Ajunul Craciunului.3. Tot in Ajun de Craciun nu se da nimic din casa si nici nu se imprumuta, pentru ca, astfel, se crede ca se da norocul afara.4. O alta superstitie spune ca este obligatoriu sa daruiesti de Craciun, altfel nu vei avea parte de prosperitate.5. Aduce ghinion sa porti pantofi noi de Craciun.6. Un alt obicei de Craciun este painea asezata sub masa pentru noroc, iar sub fata de masa se pune pleava de grau, pentru belsug.7. Tot legat de noroc, se spune ca prima persoana care intra in casa in seara de Ajun trebuie sa fie un barbat. Daca pragul casei este trecut de o femeie, se spune ca vei avea parte de ghinion.8. Daca vrei sa te pazesti de farmece si rele, trebuie sa pui in cele patru colturi ale mesei usturoi si seminte de mac.9. Tot in Ajunul Craciunului nu trebuie sa lasi pe nimeni sa-ti inchida usa, pentru ca iti poate alunga tot norocul din casa.10. In dimineata de Craciun este bine sa pui in apa cu care te speli un obiect de argint si o nuca, pentru a avea parte de bani si sanatate.