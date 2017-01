Tanara aceasta mai are doar o saptamana de trait. Mesajul sau este sfasietor

Dupa un dublu transplant pulmonar esuat, Nardya Miller, din Brisbane, Queensland, in varsta de 25 de ani, a inteles ca nu mai are mult de trait, intrucat corpul sau respinge organele despre care spera ca i-ar salva viata.Nardya Miller a suferit toata viata din cauza fibrozei chistice. Cand doctorii i-au spus ca nu mai are decat o saptamana pentru trait, tanara a hotarat sa profite la maximum de timpul sau.Nardya, care are nevoie de o masca de oxigen 24 de ore din 24, a scris un text absolut emotionant, adresat celor dragi:"Poate ca te cunosc dintotdeauna, poate ca te cunosc doar de 10 ani, poate te cunosc doar de putin timp, dar in doar o saptamana, nu ne vom mai sti deloc, nu iti voi mai vedea chipuil, nu voi mai putea vorbi cu tine, nu te voi mai atinge si nu te voi mai tine de mana. Niciodata.Dar te voi iubi mereu, la fel cum voi iubi prietenia pe care am legat-o si amintirile pe care ni le-am facut.Lucrurile nu merg intotdeauna in viata asa cum ne dorim. Exista unele lucruri importante de care nu voi mai avea ocazia sa le fac, locuri pe care nu voi putea sa le vizitez. Dar voi veghea mereu. Zambind. Pentru ca am fost aici.Nu voi ceda. Asa cum n-am facut-o niciodata pana acum. Doar ca acum pur si simplu las lucrurile sa se intample asa cum le e menirea.Logodnicul tinerei, Liam Fitzgerald, spune ca aceasta vrea ca toata lumea sa stie cat de importanta este donarea de organe.