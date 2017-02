Temperaturi de -22 de grade Celsius in zilele urmatoare. In ce conditii se inchid scolile

“Vremea va deveni deosebit de rece in majoritatea regiunilor, dar mai ales in est si sud, unde temperaturile maxime se vor mentine preponderent negative. Noptile vor fi geroase, la inceputul intervalului (in noaptea de joi spre vineri, 09/10 februarie) mai ales in Moldova si in depresiunile intramontane, apoi, local si in Muntenia, Oltenia, Transilvania si izolat in celelalte regiuni. Temperaturile minime se vor situa, in general, intre -17 si -10 grade, mai scazute sub -22 de grade, indeosebi in depresiunile din estul Transilvaniei si jumatatea de nord a Moldovei”, informeaza ANM.“In cursul zilei de joi (09 februarie) vor mai fi ninsori slabe cantitativ in Moldova, Muntenia si Oltenia, precum si in zonele de munte, iar vantul va avea unele intensificari in regiunile sudice, spulberand trecator zapada. Pe arii restranse in sud-est vor mai fi depuneri de polei”, precizeaza meteorologii.Potrivit legii, inspectoratele Scolare pot decide suspendarea pentru anumite niveluri de învăţământ, iar ulterior se vor lua măsurile corespunzătoare pentru recuperarea orelor pierdute. Precizăm faptul că hotărârea privind susţinerea ori suspendarea cursurilor trebuie să ţină cont de evoluţia vremii şi de siguranţa elevilor şi a profesorilor, precum şi de asigurarea condiţiilor proprii desfăşurării orelor de curs.