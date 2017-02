Temperaturi-record in weekend. Vine primavara

In restul tarii, cerul va fi temporar noros, iar in Dobrogea si estul Munteniei vor fi ploi si trecator lapovita. In regiunile nord-vestice nebulozitatea se va accentua, precipitatiile se vor extinde ca arie si treptat vor predomina ninsorile.Vantul va sufla slab si moderat cu unele intensificari pe alocuri. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 9 grade Celsius. Incerul va fi innorat, si se vor inregistra precipitatii slabe sub forma de ploaie. Vantul ca sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va ajunge pana la 6-7 grade Celsius.cerul se va mentine noros in centrul si nordul tarii. In Maramures si in zonele montane vor fi ninsori moderate cantitativ si se va depune strat nou de zapada, izolat mai consistent, in Crisana si Transilvania se vor semnala precipitatii mixte, iar in Banat si Moldova vor predomina ploile. In restul teritoriului innorarile vor fi temporare si va ploua local seara si noaptea. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari pe alocuri. Temperaturile minime se vor incadra intre -1 si 5 grade Celsius iar cele maxime intre 2 si 11 grade Celsius.Invremea va fi mai calduroasa decat normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla in general moderat. Temperaturile minime vor fi de 1-2 grade Celsius iar maximele vor urca pana la 9 grade Celsius.vremea se va incalzi, cu precadere in partea sudica a tarii. Cerul va fi mai mult noros in regiunile nord-vestice unde local vor predomina ploile, precum si in zona montana unde la inceput vor fi mai ales ninsori dar si precipitatii mixte. In restul tarii, cerul va fi variabil, cu innorari tempore si doar izolat se vor semnala ploi slabe. Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari pe alocuri. Temperaturile minime se vor incadra intre -1 si 6 grade Celsius iar cele maxime intre 5 si 15 grade Celsius, potrivit realitatea.ro.Invremea constinua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil cu innorari trecatoare. Vantul va sufla slab pana la moderat.Temperaturile minime vor fi de 2-3 grade Celsius iar maximele vor urca pana la 12-14 grade Celsius.valorile termice vor continua sa creasca, vremea devenind deosebit de calda pentru aceasta perioada din an. Vor fi innorari in regiunile nord-vestice unde va ploua, dar si la munte unde local se vor semnala precipitatii mixte. In restul teritoriului cerul va fi variabil, cu innorari temporare si ploi pe arii restranse in centru si nord-est. Vantul va avea intensificari in toate zonele, cu viteze mai mari la munte. Temperaturile minime se vor incadra intre 0 si 7 grade Celsius iar cele maxime intre 8 si 18 grade Celsius.Invremea constinua sa se incalzeasca, primavara intrandu-si pe deplin, in drepturi. Cerul va fi variabil iar vantul va sufla slab. Temperaturile minime vor fi de 5 grade Celsius iar maximele vor urca pana la 16 grade Celsius.