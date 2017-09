Timisoara, lovita de o tornada? Avertismentul meteorologilor

“Peste 1.000 de pompieri cu 225 mijloace tehnice au actionat in sprijinul populatiei si administratiilor publice locale din zonele in care s-au manifestat fenomene meteorologice periculoase. “, anunta IGSU pe pagina de Facebook. “De asemenea, la nivel national au fost afectate 137 acoperisuri ale imobilelor si au fost doborati de vant peste 290 de arbori (pe carosabil, autoturisme sau imobile), fiind avariate 35 autoturisme”, adauga IGSU.Ca urmare a furtunii violente, multa lume s-a intreabat daca nu cumva am avut de-a face cu o tornada in vestul tarii. „Nu avem elementele si nici imaginile radar nu au indicat prezenta tornadei in niciuna din zonele afectate, mai degraba in general acolo unde efectele au fost deosebite la sol, vantul a fost de cele mai multe ori unidirectional, este vorba despre curent descendent din nor, odata cu prabusirea masei reci catre sol. Poate avea efecte de distrugere la nivelul unei tornade, dar nu confirmam asta. Nici imaginile din teren nu o vor face”, a declarat – pentruDigi24 – Teodora Cumpanasu, meteorolog la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Meteorologul a explicat ca este putin probabil ca in urmatoarele zile sa se repete o astfel de situatie.