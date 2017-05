Top 10 lucruri enervante la zodia Taur

Nu vei primi nimic de la el din proprie initiativa, iar atunci cand ii ceri iti va intoarce spatele.Taurul e mai mereu furios intocmai ca un… taur. Nu se gandeste deloc la afirmatiile pe care le face.Taurul nu suporta ca altcineva sa ii traseze sarcini sau coordonate in viata. Crede ca numai cum stie el e cel mai bine si transforma aceasta incapatanare intr-un stil de viata.Taurul este foarte calculat fiind extrem de materialist. Ar face orice pentru bani, inclusiv sa calce pe cadavre pentru a-i obtine.Probabil ca Taurul este unul dintre cei mai gelosi oameni, pentru ca nu suporta competitia. E posesviv, iar intr-o relatie incearca sa controleze tot.Si mai ales nu uita. Daca i-ai gresit cu ceva asteapta-te la cele mai odioase razbunari.Are nevoie de un partener de viata care sa duca tot greul casei, pentru ca el prefera sa leneveasca.Nativul Taur e greu de multumit. Este foarte pretentios, in special cand vine vorba despre altii.Aproape niciodata nu reactioneaza asa cum te-ai fi asteptat si are o multime de ciudatenii cu care te va surprinde.Starea sa de spirit difera de la un moment la altul, uneori ajungand chiar sa se izoleze de oameni.