Top 7 lucruri minunate despre zodia Rac

1. Daca nu ai un Rac sa-ti cumperi. Cam asa s-ar putea sintetiza pe scurt faptul ca nativii din aceasta zodie sunt indispensabili. Sunt prieteni adevarati, isi iubesc familia la nebunie si tin foarte mult la cei din jurul lor.2. Sunt foarte romantici. Chiar daca ai putea crede ca Racii sunt timizi, in realitate, atunci cand capata incredere in partener, devin foarte grijulii, foarte atenti. In intimitate, sunt extrem de pasionali, iar o partida de amor cu un Rac nu o vei uita niciodata.3. Sunt foarte creativi. Imaginatia Racului este deosebit de bogata. Ei inventeaza lucruri, sunt cei care vin cu idei geniale atunci cand vine vorba despre amenajarea locuintei. Tot Racii vor gasi solutii acolo unde nimeni nu mai are niciun fel de idee.4. Au un suflet de copil. Chiar si atunci cand ajung la varsta adulta, Racii raman tot copii sau cel mult niste adolescenti necopti. Acesta este farmecul lor aparte, caci isi pastreaza sufletul curat si inima buna si se entuziasmeaza pentru orice lucru mic.5. Sunt foarte intuitivi. Racii au darul de a citi oamenii, de a le vedea in suflet. Te scaneaza si stiu totul despre tine pentru ca au un fel de al saselea simt si nu ii poti pacali niciodata. Dar acest lucru nu e deloc rau, caci in preajma lor te vei simti liber sa spui tot ceea ce gandesti, fiindca Racul nu te va critica.6. Sunt altruisti. Racii sunt mereu acolo cand ai nevoie de ei. Iti intind o mana de ajutor fara ca macar sa o fi cerut-o. Sunt in stare sa-si dea si haina de pe ei daca sunt convinsi ca in felul acesta iti va fi mai bine.7. Iubesc traditiile. Pentru ca sunt familisti convinsi, Racii se bucura enorm atunci cand vin sarbatorile si pot aduna toata familia in jurul lor. Pregatesc mese mari cu de toate si organizeaza lucrurile in cele mai mici amanunte astfel incat toata lumea sa se simta perfect.