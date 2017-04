Traditii de Florii. Puterile miraculoase ale SALCIEI. De ce e bine sa o ai in casa

De Florii, oamenii obisnuiesc sa mearga la biserica pentru a sfinti crengi de salcie care urmeaza sa fie puse la usi, geamuri sau chiar la porti. Motivul pentru care credinciosii fac acest lucru are de-a face cu credinta lor ca astfel sunt aparati de boli si apara casele credinciosilor de evenimente rele. In trecut, ramura de salcie sfintita era folosita si in scopuri terapeutice. Oamenii inghiteau matisori de pe ramura de salcie pentru a fi feriti de diferite boli, iar batranele se incingeau cu salcia ca sa nu le mai doara salele. De asemenea, exista si obiceiul ca parintii ii loveasca pe copii cu nuielusa de salcie cand veneau de la biserica, pentru a creste sanatosi si intelepti.Salcia aminteste de primirea in Ierusalim a Mantuitorului Hristos cu crengute de maslin. Potrivit traditiei, salcia trebuie pastrata in casa pentru a ferii de rau locuinta si pe cei care traiesc in ea. Nu trebuie aruncata, ci trebuie pastrata in casa, la fereastra sau la o icoana. Exista insa si o conditie importanta. Pentru a putea avea puteri tamaduitoare, ramurile de salcie trebuie culese doar in dimineata de Florii si nu inainte.Fetele isi afla ursitul De Florii se obisnuieste sa se faca "de ursita", astfel ca fetele aflau, prin diverse procedee, daca se vor casatori sau nu in acel an.La miezul noptii se fierbe busuioc in apa, iar dimineata fetele se spala pe cap cu aceasta fiertura, ca sa le creasca parul frumos si stralucitor. Ce ramane se toarna la radacina unui par, in speranta ca baietii se vor uita dupa ele, ca dupa un copac inflorit. In unele zone din tara, fetele mari asaza sub perna flori si muguri de salcie sfintiti, alaturi de o oglinda, pentru a visa chipul ursitului.In sambata dinaintea Floriilor, femeile din unele zone ale tarii aduc ofranda de pomenire a mortilor impartind placinte de post. De Florii, nimeni nu are voie sa se spele pe cap, decat cu apa sfintita , altfel va albi precum florile copacilor. Tot in aceasta zi se termina perioada Martisorului, iar fetele care si-au legat la incheietura snurul alb-rosu il pot dezlega si lega intre crengile unui copac inflorit. In popor se mai spune ca asa cum este vremea de Florii, asa va fi si in prima zi de Pasti.