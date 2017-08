Traditii de Tairea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Ce este interzis sa mananci in aceasta zi

Potrivit Sfintei Scripturi, Ioan Botezatorul a fost decapitat de Imparatul Irod, la cererea Irodiadei, care a vrut sa se razbune in acest fel pe proroc pentru ca deconspirase legatura adultera pe care cei doi o aveau. Capul insangerat al Prorocului a fost adus pe un platou de aur, iar Salomeea, fiica Irodiadei, i l-a prezentat Irodiadei.Este o zi de post aspru, cu multe traditii si superstitii. Se spune ca in aceasta zi nu este bine sa se manance pepeni, rosii si alte legume si fructe rotunde, deoarece forma lor aminteste de cea a capului. De asemenea, nu este bine sa se bea bauturi rosii, care seamana cu sangele.Potrivit supersitiilor rurale, in aceasta zi nimic nu se taie cu cutitul, toate alimentele urmand sa fie rupte cu mana. Din batrani se stie ca este interzis consumul verzei, deoarece legenda spune ca Sfantului Ioan Botezatorul i s-a taiat capul pe varza.De asemenea, tot de praznicul Taierii capului Sfantului Ioan se spune ca cei care au aruncat blesteme asupra semenilor trebuie sa inceapa sa posteasca pana pe 14 septembrie, atunci cand este sarbatorita Inaltarea Sfintei Cruci. Numai asa vor obtine iertarea acestui pacat de moarte. In aceasta zi nu sunt ingaduite casatoriile, petrecerile sau alte manifestari zgomotoase. Este o zi a meditatiei, in care oamenii trebuie sa-si indrepte greselile. O alta interdictie era cea a folosirii maturii, care ar deranja linistea mortilor.