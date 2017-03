Traditii si superstitii de 1 Aprilie

Tot in popor se spune ca, daca o fata frumoasa reuseste sa te pacaleasca, trebuie sa o iei de nevasta sau macar sa fii prietenul ei. Casatoria nu e insa deloc indicata la aceasta data: ori casnicia se destrama, ori barbatul insurat in aceasta zi va fi sub papucul nevestei pana la sfarsitul vietii, scrie superstitii.ro. Copiii nascuti la 1 Aprilie vor avea noroc pe aproape toate planurile.Cum este marcata Ziua Pacalelilor in intreaga lume In Franta, 1 aprilie, ziua pacalelilor, este numita Poisson d'Avril, adica “pestele de aprilie”, cu referire la un peste tanar, usor de capturat. Francezii obisnuiesc sa-si pacaleasca prietenii lipind-le pe spate un peste de hartie. In momentul in care cineva descopera farsa, acesta trebuie sa strige “Poisson d'Avril!”. Si in Germania, prima zi a lunii aprilie este considerata o zi a farselor nevinovate. In Spania, celor pacaliti in aceasta zi li se atribuie epitetul de “natarai”.Englezii au inceput sa sarbatoreasca '”April Fools Day'” (Ziua nebunilor, a pacalelilor) abia prin secolul al XVIII-lea, dupa ce au importat-o de la germani, cu un veac mai devreme. In Scotia, 1 aprilie este considerata “ziua cucului” (“'cuckoo” sau “gowk”), aceasta pasare fiind prima care vesteste inceputul primaverii. Japonezii considera aceasta zi ca “ziua papusilor”, sau ziua bucuriei celor mici, carora le ofera in dar papusi.Americanii, care nu pierd nici ei un prilej bun sa se amuze, au denumit prima zi a lui aprilie tot “April Fools Day”', iar cea mai raspandita gluma este legatul sireturilor sau inlocuirea zaharului cu sare. In Romania, farsele de 1 aprilie au fost practicate pentru prima data in secolul al XIX-lea.Superstitia este aceea ca farsele trebuie facute inainte de ora pranzului, iar cel care va fi pacalit va avea ghinion tot anul. Ziua de 1 aprilie are stransa legatura cu schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian. Anul nou era sarbatorit, potrivit vechiului calendar, pe 1 aprilie, in loc de 1 ianuarie. Odata insa cu schimbarea calendarului gregorian, in 1582, in timpul lui Carol al IX-lea, oamenii au avut initial probleme in a se obisnui cu sarbatorirea noului an la 1 ianuarie, astfel ca Marea Britanie a refuzat noul calendar pana in anul 1752.