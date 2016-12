Traditii si superstitii de Anul Nou. De ce trebuie sa deschizi larg ferestrele in noaptea dintre ani

Niciodatapentru ca vei alunga prosperitatea. De asemenea,deoarece odata cu el arunci si norocul. In plus, prin unele parti se spune ca cei care arunca lucruri in ajun vor avea casa goala tot anul. Daca in ajun speli rufe, iti va merge rau tot anul. De altfel, nu este bine sa speli rufe pana la Boboteaza, cand se sfintesc apele. Nu folosi nici foarfecele pentru ca iti vei taia norocul.La miezul noptii,pentru a alunga ultimele ramasite de ghinion si energii negative din 2016, pentru a nu ramane in casa si in anul urmator. Daca vrei sa ai norocsi poarta ceva de culoare. Pentru a atrage bunastarea de partea ta si a avea noroc la bani, nu uita sa ai portofelul plin si sa tii bani in buzunare. Ai grija insa!in ajun de Anul Nou si nici in prima zi din an, deoarece vei duce lipsa de bani tot anul. Tot legat de bani, superstitia spune ca nu trebuie sa avem nici un fel de datorie cand incepe noul an, altfel vom fi datori tot anul.Vrei sa iti gasesti marea iubire in 2017? Traditia populara spune ca fetele care isi doresc sa isi viseze ursitul in noaptea dintre ani trebuie sa puna intr-un vas cu apa un banut, un mar si un fir de busuioc. La romani,pentru a alunga spiritele rele. Unii merg mai departe si tin in buzunar o capatana de usturoi, pentru ca spiritele rele sa-i ocoleasca. De asemenea, nu trebuie sa plangi sau sa te certi, pentru ca asa iti va merge tot anul.Se mai spune ca primul om care ne va trece pragul casei in prima zi din noul an ne va influenta tot anul. Persoanele blonde sau roscate aduc ghinion, in timp ce cele brunete aduc noroc. La fel, daca aceasta prima persoana care intra in casa ta este barbat e cu noroc, iar daca e femeie, poarta ghinion.pentru a o vedea indeplinindu-se pana la sfarsitul lui 2017, nici sa tii in mana un obiect important pentru tine. Daca miezul noptii de Revelion te gaseste cu un pahar in mana, 2017 va fi marcat de veselie. De asemenea, daca iti tii jumatatea de mana, anul viitor va fi unul fericit din punct de vedere sentimental.