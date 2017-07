Tragedie fara margini: o tanara olimpica s-a aruncat de la etajul 4. Avea doar 21 de ani

Originară din Zalău şi singură la părinţi, Andrada Puţina urma specializarea Medicină Dentară, unde fusese admisă în iulie 2015, dar şi Medicină Generală, unde era în primul an, iar colegii spun despre ea că "părea o fată super OK, mereu zâmbitoare". Prietenii ei nu îşi pot explica de ce fata a recurs la acest gest:"Drum lin, suflet frumos! Ai plecat mult prea devreme, Andrada, şi ai lăsat multă durere şi suferinţă în inimile prietenilor şi familiei. Dumnezeu să te ierte şi odihnească şi ne rugăm fără putere şi cu durere în suflete pentru tine", a scris o prietenă pe Facebook. Tânăra fusese olimpică de nota 10 în liceu, multiplă premiantă a concursurilor judeţene din Sălaj şi naţionale, presa locală scriind în repetate rânduri despre reuşitele ei.Aceasta a ieşit vineri seara în club, după care sâmbătă dimineaţă a ajuns acasă, alături de iubitul ei. În doar o fracţiune de secundă, ea i-a spus că s-a supărat pentru că i-ar fi fost furat telefonul sau că şi l-ar fi uitat în club. A mai adăugat că s-a terminat cu cariera în medicină, după care s-a aruncat pe geam.Nimeni nu stie insa exact, care a fost motivul pentru care tanara a recurs la acest gest. In acest moment, o ancheta este in curs pentru a stabili cauzele mortii.