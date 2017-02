Trucurile care fac pozele de cuplu sa semene cu cele de la Hollywood

Cu ajutorul editorilor BrightSide ti le dezvaluim si tie:Incercati sa nu va strangeti in brate prea tare, acoperindu-va reciproc cu mainile. Privirea va fi concentrata in partea de mijloc a pozei mai degraba decat pe fiecare individ in ansamblu. Indreptati-va usor trupurile spre camera si ridicati usor barbia.Sprijinindu-se de partener, in imaginea din stanga femeia pare ca se prabuseste peste partener. Mai mult, pozitia aceasta ii face pe ambii parteneri sa para prea relaxati. In schimb, atunci cand unul dintre parteneri sta usor in spatele celuilalt, imaginea creata este mult mai pozitiva, inspirand incredere.Cel mai bine este ca femeia sa nu isi aseze capul pe umarul partenerei, mai ales din cauza diferentelor de inaltime care pot parea si mai vizibile. Si mai ales nu trebuie sa il prinda de brat ca si cum l-ar trage in jos. In schimb, cel mai bine este sa se aseze usor in spatele lui si sa il apese foarte usor pe umar. Pozitionarea nu trebuie sa fie lipita unul de celalalt, ci foarte usor distantati. Imaginea creata este mai atractiva si va face sa pareti mai subtiri si unul si celalalt.Cel mai bine este sa eviti acoperirea partenerului cu mainile si cu bratele tale. O imbratisare puternica ar putea ajunge sa arate ca si cum ti-ai strangula partenerul. Mult mai bine este sa adopti o pozitie semi-intoarsa catre obiectivul camerei, cu umerii usor trasi pe spate si cu pieptul inainte.Atunci cand iti imbratisezi partenerul intr-o fotografie trebuie sa fii atenta sa te asiguri ca nu pari sa cazi cu totul peste el. De asemenea, evita plasarea bratelor complet peste umerii acestuia. In schimb, stai un pic in spatele lui si sprijina-te pe el. Pune bratele usor pe umerii lui, fara sa iti impreunezi mainile.