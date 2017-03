Un nou cutremur in Vrancea. Al optulea luna aceasta

Seismul s-a produs la ora 3:50. Cutremurul a avut loc la o adancime de 140,5 km si a avut magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter, potrivit infp.ro. Acesta este cel de-al optulea cutremur de luna aceasta.Ultimul a avut loc ieri, 8 martie la ora 15:43 in judetul Buzau si a avut magnitudinea de 4,2 grade pe scara Richeter. Cel mai puternic cutremur din ultima vreme, resimtit si in Capitala, a avut magnitudinea de 5 grade pe scara Richter si s-a produs pe 8 februarie, in judetul Buzau, la o adancime de 124 de km.