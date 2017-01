Vaccinul hepatitic B nu va mai fi adus in Romania. Mii de bebelusi ar putea ramane neimunizati

Desi campania de vaccinare a fost reluata, dozele lipsesc insa in acest moment.„Au mai fost perioade când nu s-a mai găsit vaccin, dar perioade scurte. Lipsa vaccinului împotriva hepatitei B este o veste foarte proastă, o problemă foarte gravă, mai ales pentru copiii născuți din mame infectate cu virusul hepatitic B. Ca mamă cu hepatită am fost foarte îngrijorată pentru copilul meu. Știu cât de greu și cât de tragic poate fi pentru cineva în situația aceasta. În același timp, lipsa vaccinului este o problemă și pentru copiii din medii defavorizate, a celor din centrele de plasament. Sperăm să se găsescă niște soluții, chiar și de a împrumuta de la alții pentru că altfel riscăm să pierdem tot ceea ce am făcut bun”, a declarat, luni, Marinela Debu, președintele APAH-RO, citată de profit.ro.