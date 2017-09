Val de frig peste Romania

Astazi, 27 septembrie, temperaturile sunt mai scazute decat in ziua anterioara, indeosebi in regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime vor fi intre 16 in nordul Moldovei si 24 de grade in Campia de vest, iar cele minime se vor incadra intre 5 si 14 grade, mai coborate in depresiunile Carpatilor Orientali, pana in jurul valorii de un grad.Tot aici izolat va fi posibil sa se produca bruma. De maine, va fi si mai frig, iar izolat se anunta ploi. Temperaturile maxime se vor incadra intre 14 si 22 de grade, iar cele minime intre 0…1 grad in depresiunile Carpatilor Orientali, unde vor fi conditii de bruma si 12…13 grade pe litoral. si sfarsitul de saptamana aduce vrem racoroasa, dar si precipitatii cu precadere in regiunile intracarpatice si la munte. Conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pana pe data de 8 octombrie, valorile termice vor fi n ormale pentru data din calendar.