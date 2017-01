Vesti crunte despre vreme: Dupa ger vine viscolul

Temperaturile minime au scazut pana la -31 de grade Celsius la Intorsura Buzaului. In Muntii Tarcu insa, temperatura resimtita a fost de -53 de grade Celsius. Nici Capitala nu a fost ferita de ger, minimele scazand pana la -21 de grade Celsius.Iarna insa continua, iar Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a creat noi avertizari de cod portocaliu si cod galben de viscol, valabil de marti seara, in mai multe judete ale tarii. Codul portocaliu de viscol intra in vigoare marti, 10 ianuarie, incepand cu ora 22:00 si dureaza pana miercuri, 11 ianuarie, ora 15:00."In noaptea de marti spre miercuri (10/11 ianuarie) si in prima parte a zilei de miercuri (11 ianuarie), in judetele Calarasi, Ialomiţa, Braila, Buzau si Vrancea = temporar viscolul va fi puternic, viteza vantului va atinge 70...80 km/h, troienind zapada si reducand vizibilitatea sub 50 m.