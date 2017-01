Vesti inspaimantatoare. Iata cat tine gerul naprasnic

Atentionarea este valabila intre 9 si 10 ianuarie, dar ar putea fi prelungita."In intervalul mentionat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania si in Maramures, gerul se va intensifica, astfel incat minimele vor fi cuprinse, in general, intre -29 si -15 grade, iar maximele intre -15 si -10 grade.", anunta ANM. De asemenea, avertizarea Cod galben de ger va fi valabila in zilele de 9 si 10 ianuarie in Crisana si in Banat, in judetele Caras - Severin, Timis, Arad, Bihor si Satu-Mare. In aceste zone "vremea va fi geroasa indeosebi in cursul noptilor si al diminetilor, cand valorile termice se vor situa frecvent sub -15 grade", scrie ANM.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca este posibil ca scolile si gradinitele sa fie inchise si miercuri, avand in vedere conditiile meteo."Urmeaza o saptamana grea, cu temperaturi in Bucuresti de circa minus 20 de grade, de aceea am si spus ca luni si marti scolile sa nu fie deschise. Posibil sa prelungim si pentru miercuri.", anunta primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.