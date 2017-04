Vesti proaste: Furtuni si ploi de Paste!

Vremea este in continua schimbare. Weekendul incepe in general frumoasa, cu temperaturi ridicate, insa de Duminica vremea se schimba radical si la lasa loc ploilor si furtunilor. Iata ce temperaturi ne asteapta in urmatoarele zile!, valorile termice se vor apropia de normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi temporar noros si va ploua slab pe arii restranse, in nordul, nord-vestul si centrul tarii. In zonele montane sunt asteptate precipitatii mixte. In restul tarii vremea va fi frumoasa, cerul va fi mai mult senin. Spre seara sunt posibile innorari, pe alocuri. Temperaturile maxime se vor incadra intre 13 si 22 de grade Celisus. Invremea va fi mai calda decat normalul perioadei. Cerul va fi variabil iar vantul va sufla slab. Temperaturile maxime vor urca pana la 21 de grade Celsius.vremea se va mentine frumoasa in cea mai mare parte a tarii. Se vor inregistra innorari si ploi slabe in in regiunile nordice si in zonele montane. Spre seara, cerul se va innora in special in vestul si sud-vestul tarii si se vor inregistra averse insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe creste. Temperaturile minime se vor incadra intre 1 si 11 grade Celsius iar cele maxime intre 13 si 23 de grade Celsius. Invremea se va mentine frumoasa. Cerul va fi variabil iar vantul va subla slab pana la moderat. Temperaturile minime se vor inadra in jurul valorii de 8 grade Celsius iar cele maxime in jurul valorii de 20 de grade Celsius.valorile termice vor scadea in majoritatea teritoriului tarii. Cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse vor fi ploi moderate cantitativ. in zona montana inalta vor fi precipitatii mixte. in sud si in sud-est vremea va fi calda, iar instabilitatea atmosferica se va accentua incepand cu orele dupa-amiezii; vor fi averse, descarcari electrice si izolat grindina. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte. Temperaturile minime se vor incadra intre 1 si 10 grade Celsius iar cele maxime intre 11 si 19 grade Celsius. Incerul va fi mai mult noros si sunt asteptate precipitatii insotite de furtuni si descarcari electrice. Temepraturile se vor mentine insa ridicate pentru acest interval. Temperaturile minime se vor incadra in jurul valorii de 8 grade Celsius iar cele maxime in jurul valorii de 22 de grade Celsius.