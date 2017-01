Vine gerul Bobotezei. Temperaturi de minus 22 de grade in zilele urmatoare

Marti, cerul va fi temporar noros si vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, pe arii restranse in regiunile intracarpatice si la munte si cu totul izolat in rest.Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane si, trecator, in Oltenia, Crisana si nordul Moldovei. Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 grade in depresiuni si 7 grade in sud, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre -11 si -1 grad.La Bucuresti, vremea se va raci usor fata de ziua precedenta. Temperatura maxima va fi de 5...6 grade, iar cea minima de -7...-5 grade. Miercuri, cerul va fi mai mult noros in nord-vestul tarii, unde vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare. In celelalte regiuni, innorarile vor fi temporare si precipitatiile, in general slabe cantitativ, se vor semnala pe arii restranse, ninsori in zonele de munte si mixte in rest. Temperaturile maxime se vor incadra intre -3 si 7 grade, iar cele minime intre -7 si 0 grade. In Bucuresti, miercuri dimineata vor fi conditii de ceata, apoi cerul va fi variabil peste zi, dar se va innora noaptea, dar cu sanse de fulguiala reduse. Vantul va sufla slab si moderat.Temperatura maxima va fi de 3...4 grade, iar cea minima de -4...-2 grade. Joi, vremea va deveni geroasa noaptea, mai ales in jumatatea de nord a tarii. Cerul va fi mai mult noros si temporar va ninge, in general slab cantitativ, ziua local in nord-vest si la munte si izolat in rest, iar noaptea mai ales in sud si sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 grade in depresiuni si 6 grade in sud, dar minimele, in scadere accentuata fata de noaptea precedenta, se vor situa, in general, intre -15 si -5 grade. In Bucuresti, cerul va fi innorat si, mai ales in a doua parte a noptii, va ninge, iar vantul se va intensifica. Temperatura maxima va fi de 4...5 grade, iar cea minima de -6...-4 grade.