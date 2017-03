Vine marele cutremur? Anuntul seismologilor: "Perioada inactiva s-a terminat"

In ultimii ani doi ani au avut loc peste 25 de cutremure in tara noastra, cu o magnitudine mai mare de 4. Pe 8 februarie a avut loc cel mai puternic seism, de 5 grade.Cele mai mai puternice cutremure produse în România după Revoluţie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4 pe scara Richter.Dr. Gh. Mărmureanu şi dr. Mircea Radulian, de la Institutul de Fizică a Pământului, apreciază că în ciclul seismic vrâncean se succed două intervale: o perioadă cu activitate intensă, cu mai multe evenimente cu magnitudine apropiată de 7, şi una relativ inactivă. Ei consideră ca am traversat perioada inactivă pentru ca s-a incheiat anul acesta.