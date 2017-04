Vinerea, zi scurta de lucru pentru romani

Doi parlamentari liberali au cerut modificarea Codului Muncii prin reducerea numarului orelor de munca de la 40 la 38 de ore pe saptamana.Mai exact, acestia propun ca ziua de vineri sa aiba prin lege 6 ore de munca si nu 8, ca in prezent, anunta Romaniatv.net. In proiectul de modificare a Codului Muncii, cei doi parlamentari specifica si chiar subliniaza faptul ca scurtarea zilei de munca sa se faca "fara afectarea salarizarii aflate in plata”."O propunere legislativa inedita a fost pusa in dezbatere la Camera Deputatilor, pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii. Potrivit proiectului de lege, angajatii si angajatorii care doresc ca timpul de lucru sa fie de 10 ore pe zi, vor avea saptamana de lucru de doar patru zile.“Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana. Fiecare angajator stabileste impreuna cu angajatul norma timpului de munca, acesta putand fi si de 10 ore pe zi, cu respectarea a 40 de ore pe saptamana”, se arata in propunerea legislativa.