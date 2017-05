Vreme la extreme. Vin vijeliile

Astfel de fenomene vor fi mai frecvente si pe arii mai extinse, pe parcursul zilei de sambata (13 mai) si in noaptea de sambata spre duminica (13/14 mai). In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 40...50 l/mp. In vestul, nordul si centrul tarii, manifestarile de instabilitate atmosferica se vor semnala incepand din seara zilei de vineri (12 mai), dar numai pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp.