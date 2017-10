Vremea se schimba radical. Cod portocaliu de lapovita si ninsori

Cod galben de lapovita si ninsori

Codul portocaliu de ninsori, lapovita si ploi insemnate cantitativ intra in vigoare sambata dimineata, incepand cu ora 9:00 si va tdura pana duminica la ora 15:00 si este valabil in cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei, Carpatii Meridionali si de Curbura In Carpatii Meridionali si de Curbura, in special la peste 1600 m altitudine, ninsorile vor fi temporar mai consistente, cu depunere de strat de zapada si, mai ales pe creste, va fi viscol, anunta ANM. In judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Buzau, Prahova, Ilfov si Municipiul Bucuresti, Constanta, Tulcea, Galati si Vrancea ploile vor fi temporar abundente si se vor cumula cantitati de apa importante, in general intre 40 si 60 l/mp, iar pe arii restranse peste 80...90 l/mp.Vantul va avea intensificari cu viteze ce vor depasi local 60 km/h, iar incepand din dupa-amiaza zilei de sambata (7 octombrie) in Dobrogea vantul va sufla tare, cu peste 80...90 km/h.

In acelasi timp, intra in vigoare si un cod galben de vreme rea ce va afecta Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei. Aici se anunta ploi insemnate cantitativ, lapovita si chiar ninsoare in zonele montane. Codul intra in vigoare sambata dimineata, incepand cu ora 3:00 si va dura pana duminica la ora 21:00. In Oltenia, vestul Munteniei, apoi si in sudul Transilvaniei si in centrul Moldovei va ploua pe arii extinse, cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp, iar local se vor cumula 40...50 l/mp. Vantul se va intensifica temporar cu viteze de 50...60 km/h, anunta ANM.In zonele montane precipitatiile vor fi si sub forma de lapovita si ninsoare, iar rafalele de vant vor depasi 70 km/h, mai ales pe creste.