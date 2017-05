Vremea se schimba radical. Vin temperaturi de vara

In Dobrogea si Baragan, , temperaturile sunt mai mari chiar si cu 10 grade fata de ieri, desi sunt in continuare conditii de ploaie slaba Vantul va fi mai intens in zona litoralului. Se incalzeste si in Moldova sudica si in nordul Munteniei. La amiaza vor fi peste 20 de grade in termometre. Doar pe la munte si in sud-estul extrem ar putea sa cada cativa stropi si vom avea maxime potrivite perioadei, cuprinse intre 16 si 25 de grade. Incalzirea vremii este evidenta si in tinuturile vestice: temperaturile cresc cu 7-8 grade fata de ieri. Si in centrul Romaniei, temperaturile urca spre 21 de grade si doar in zona montana e posibil sa picure trecator.Sud-vestul tarii are conditii meteo foarte bune: soare; cativa nori si maxime de 22-23 de grade. La noapte apar ceva innorari; dar sansele de ploaie sunt reduse. Si in regiunile sudice gasim vreme foarte frumoasa. Se insenineaza si vom avea temperaturi mai mari cu vreo zece grade fata de ziua trecuta. Dimineata, la campie apare ceata. Vineri, va fi si mai cald. In sud si est va fi vreme frumoasa, dar in nord, centru si nord-vest, revine instabilitatea si o sa apara ploi de vara, vijelii, grindina si cantitati destul de mari de apa: se pot aduna 25 de litri pe metru patrat. Sambata, vremea va fi schimbatoare. Dimineata vin alte averse in vest, centru si nord, iar dupa-amiaza, ploile se extind si in restul tarii. Sunt ploi torentiale, agresive, cu vijelii si grindina.Duminica, ploile se linistesc, va fi soare si doar pe la munte, local, mai vin cateva averse. Vantul prinde putere in tinuturile estice, pe unde se si racoreste putin. In rest, va fi cald.vremea se incalzeste simtitor de astazi, cu 10 grade mai mult decat ieri. Vreme frumoasa o sa avem si vineri: cald, atmosfera placuta si cativa nori pe timpul zilei, dar sansele de ploaie vor fi foarte scazute. Sambata va fi timp frumos pana tarziu dupa pranz. Apoi se aduna norii si o sa vina alte averse. Se mai incalzeste putin: la amiaza se vor inregistra cam 26, poate 27 de grade. Duminica, avem vreme schimbatoare, dar calda. Ziua mai apar cativa nori de ploaie, dar temperaturile raman ridicate: 25 de grade ziua si 10-12 grade noaptea