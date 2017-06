Zodia Leu. 7 lucruri pe care trebuie neaparat sa stii despre acest nativ

Leul este o persoana optimista, aparent fara pic de teama. E pregatit pentru orice. Daca se afla intr-un grup de persoane ezitante, preia conducerea, pentru ca e liderul prin definitie. Este cel care face planurile pentru ceilalti, cel care ii convinge pe toti cu opiniile lui.Leul este persoana care decide. El e in miezul oricarei situatii, iar cei din jur asteapta de la el sugestii, solutii. In acelasi timp, asteapta la randul sau cuvinte de lauda, pentru a sti cum il percep ceilalti. Ii place sa fie in centrul atentiei si din acest motiv cheltuieste bani multi pe haine si accesorii.Leul este o persoana emotiva, chiar daca nu o arata. Sentimentele sale pot fi foarte usor ranite. Increderea sa extrema pe care o afiseaza poate masca, in realitate, insecuritatea. Il afecteaza sentimentele negative ale celor din jur.Are opinii si si le face auzite. Nu se teme de o disputa, pentru ca are mereu argumente pentru ceea ce crede. Uneori este incapatanat, dar stie sa cedeze atunci cand realizeaza unde greseste. Pentru ca stie ce vrea, nimic nu ii sta in cale. Ii place competitia.In anii tineretii, prefera sa exploreze cat mai mult, dar vine o vreme in care Leul vrea sa se aseze la casa sa. Pentru asta cauta omul potrivit. Unitatea sexuala este puternica si este dispus sa incerce aproape orice. Chiar daca in afara dormitorului ii place sa fie in centrul atentiei, in momentele de intimitate este generos, tandru, romantic. Relatiile sale sunt profund emotionale.Leul e un prieten bun si loial, extrem de generos si uneori prea protector. Cei din jur se bucura sa il aiba in preajma.Nimic nu il poate impiedica pe acest nativ sa se bucure de viata. In ciuda tuturor obstacolelor pe care le va avea de infruntat, Leul isi va pastra intotdeauna speranta si se va ridica dupa fiecare lovitura.