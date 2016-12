Topeste kilogramele ca prin minune. Uite cat de slaba este Teo Trandafir! Teo Trandafir este o adevarata aparitie acum. Vedeta a slabeste pe zi ce trece si este aproape de nerecunoscut in ultima perioada. Dupa operatia de micsorare a stomacului pe care a facut-o in urma cu un an, Teo a reusit sa dea jos nu mai putin de...

Teo Trandafir arata trasnet. A facut furori la ultimul eveniment moden! Maia » Teo Trandafir arata spectaculos de bine! A slabit peste 40 de kilograme, iar silueta ei este perfecta acum. Prezentatoarea a participat ieri-seara la premiile Eva.ro si a atras toate privirile. De asemenea, pe langa faptul ca a fost complimentata...

Fostul sot al lui Teo Trandafir se casatoreste pentru a treia oara. Cum arata aleasa lui! stiri Teo Trandafir » Constantin Iosef, fostul sot al lui Teo Trandafir se casatoreste pentru a treia oara. De un an si jumtatate, fostul rugbist se iubeste cu tanara femeie de afaceri, pe nume Manuela. Potrivit zvonurilor, Constantin Iosef si Manuela ar avea o relati...

Cum arata Teo Trandafir fara pic de machiaj! Este schimbata total! stiri Teo Trandafir » Teo Trandafir a profitat in acest weekend de vremea frumoasa si a mers la munte impreuna cu fiica sa. In aceasta drumetie, Teo Trandafir a preferat sa renunte la machiajul cu care si-a obisnuit deja fanii ori de cate ori apare la tv. Fanii de pe ...

Cum esti pacalit sa dai bani pe Facebook pentru Teo Trandafir stiri Teo Trandafir » O persoana care creeaza conturi false pe Facebook in numele lui Teo Trandafir a reusit sa insele mai multi oameni sa doneze bani pentru un caz social. O femeie din Beius a donat o suma imensa, de 5.000 de euro. Teo Trandafir este extrem de in...

De necrezut! Ce au facut cu hainele Teo, Oana Radu si Razvan Ciobanu dupa ce au slabit stiri Teo Trandafir » Le stii de pe vremea cand purtau tinute XXL. Cateva dintre vedete, atente la imaginea lor, au spus adio kilogramelor in plus, iar acum afiseaza siluete de invidiat. Te-ai intrebat, probabil, ce au facut cu hainele care le-au ramas mari. Ei bine, libe...

Ce o scoate din minti pe Teo Trandafir. Multi fac aceasta gafa! stiri Teo Trandafir » Teo Trandafir nu stie cum sa scape de porecla de "doamna Teo", care o deranjeaza cumplit. Vedeta ar face orice sa nu mai fie strigata in acest mod. Inca de la primele sale aparitii pe sticla, aceasta si-a castigat renumele de "doamna Teo", formul...

Motivul uimitor pentru care Teo Trandafir a slabit: "Atata si-au batut joc, si atata au ras" Maia » Teo Trandafir a slabit spectaculos de mult dupa ce a facut o operatie de micsorare a stomacului. Vedeta a marturisit ca este extrem de fericita de cand a dat jos kilogramele in plus si adora sa fie slaba. "Nu stiu la cate kilograme am ajuns s...

Cum se mentine slaba Teo Trandafir. Iata ce mananca! stiri Teo Trandafir » Teo Trandafir s-a luptat ani la rand cu kilogramele in plus si nu a reusit sa slabeasaca in niciun chip. Astfel, pentru ca dietele nu o ajutau, Teo Trandafir a recurs la o operatie de micsorare a stomacului. Acum, vedeta are silueta mult visata s...

Teo Trandafir ii raspunde fostei asistente de la Pro TV: "Mi-era frica de cat de proasta deveneam in prezenta lui Adrian Sirbu" Maia » Dupa ce Doina Gradea, fosta asistenta a lui Adrian Sirbu, a marturisit in presa ca Teo Trandafir avea cel mai mare salariu din presa in perioada in care a lucrat la Pro TV, realizatoarea TV ii raspunde acesteia. Teo a lamurit toate aspectele in c...

Teo Trandafir face dezvaluiri: "Mi-a fost greu sa traiesc asa" stiri Teo Trandafir » Dupa ce a slabit 60 de kilograme, Teo Trandafir a fost nevoita sa isi faca o serie de interventii chirurgicale. Aflata mereu in lumina reflectoarelor, vedeta TV a fost tentata si de operatiile estetice. "Imi doresc ca fiicei mele sa nu-i fie rusine c...

Teo Trandafir, dezvaluiri despre noua operatie pe care a suferit-o: "Cand nu deranjez pe nimeni, nu inteleg de ce-as da explicatii" Maia » Teo Trandafir a suferit o noua interventie chirurgicala in urma cu cateva saptamani. Vedeta a avut nevoie de o operatie laparoscopica, pentru a-i corecta o hernie. Doctorii i-au pus o plasa de sustinere a muschilor abdominali. Vedeta a facut dezv...

Teo Trandafir a ajuns piele si os: "Incepi sa te uratesti. Nu mai slabi" Maia » Teo Trandafir a reusit sa dea jos kilogramele in plus care ii dadeau batai de cap de ani buni. Vedeta a facut in urma cu mai bine de un an o operatie de micsorare a stomacului si a slabit uimitor. Acum, Teo se poate mandri cu o silueta de adolesc...

Teo Trandafir si-a schimbat radical look-ul. Vezi cum arata blonda si cu parul lung! stiri Teo Trandafir » Teo Trandafir a socat pe toata lumea joi seara, cand a aparut in cadrul emisiunii sale cu o infatisare complet diferita.Teo s-a lasat pe mana profesionistilor, care au i-au schimbat radical look-ul. Teo a fost machiata mai strident, a purtat o peruca...

Teo Trandafir s-a transformat intr-un alt om de cand a slabit. Iata ce diferita este fata de acum 10 ani! stiri Teo Trandafir » Teo Trandafir a fost mai toata viata la cura de slabire. Cand si-a facut debutul in televiziune, prezentatoarea TV cantarea peste 100 de kilograme. A incercat tot felul de diete, insa niciuna nu a dat rezultate. S-a infometat, a lesinat de la foamea ...

Teo Trandafir, cu ochii in lacrimi. Iata cu cata emotie a vorbit despre fostul iubit! stiri Teo Trandafir » Povestile de dragoste provoaca intotdeauna emotie, iar Teo Trandafir si-a amintit si ea cu ochii in lacrimi de prima sa iubire. Episodul a avut loc in urma cu 30 de ani, iar prezentatoarea TV si-a amintit cu drag de aceasta in cadrul unui eveniment m...

Teo Trandafir numara zilele pana la concertul Garou! Maia » Teo Trandafir numara zilele pana la concertul Garou de pe 8 aprilie de la Sala Palatului, cand cel mai iubit cantaret canadian, cu vanzari record de albume in toata lumea si trei discuri de platina, va veni pentru prima data in Romania la invitatia V...

Teo Trandafir isi lanseaza fiica in showbiz. Vezi ce emisiune va prezenta Maia! Maia » Teo Trandafir va colabora din nou cu bucatarul Antonio Passarelli. In noua emisiune pe care o pregatesc cei doi va avea un rol important si fiica vedetei, Maia. Astfel, din 4 martie, Teo Trandafir (46 de ani) lanseaza un nou proiect online. Este vorb...

Teo Trandafir a slabit enorm. Arata ca o adolescenta. Iata transformarea Incredibila! stiri Teo Trandafir » In urma cu un an, Teo Trandafir a facut o operatie de micsorare a stomacului. De atunci, vedeta a slabit incontinuu, peste 40 de kilograme. Acum, Teo este de nerecunoscut si nu vrea sa se lase pana nu ajunge la greutatea mult visata. Silueta vedetei ...