Festivalul lalelelor, obiective si excursii pe malul Marii Nordului intr-un city break la Amsterdam

În Amsterdam, zilele de vacanță trebuie petrecute la superlativ, orice ți-ai dori să experimentezi, să vizitezi sau să explorezi. Cunoscută și ca Veneția Nordului, capitala Olandei are peste 160 de canale, unde o să vezi sute de bărci în care olandezii trăiesc sau au ales să amenajeze muzee și galerii plutitoare. Când te gândești la Amsterdam, îți vin în minte cafenelele unde se consumă marijuana și Districtul Roșu, faimos în întreaga lume, dar acestea sunt doar două dintre experiențele inedite pe care le poți avea într-un city break la Amsterdam . Odată ajunsă la destinație, te așteaptă o lume cu zeci de posibilități, fie că te gândești să te plimbi pe bicicletă, să mergi în parcuri, să te oprești la muzee sau galerii de artă sau să iei parte la viața de noapte din cluburile olandeze.Nu contează că pleci într-un city break la Amsterdam în gașcă sau alături de partenerul tău, nu o să-ți pară rău că ai ales o vacanță la Amsterdam, dar s-ar putea să îți pară rău când o să fii nevoită să tot renunți la activități sau locuri pe care vrei să le vezi, pentru că lista de vacanță e foarte ofertantă.Ai un motiv în plus să alegi o vacanță la Amsterdam în perioada primăverii, iar argumentul nu are neapărat de-a face cu prețurile mai scăzute pentru bilete de avion sau cazare, ori cu lipsa aglomerației. În lunile aprilie și mai, Olanda îmbobocește și se umple de sute de mii de lalele, ba chiar milioane. Sigur, lalele înfloresc doar în lunile de primăvară, așa că ar fi bine să zbori în lunile aprilie sau mai, dacă vrei să admiri covoarele nesfârșite de lalele din Olanda.Doar în Amsterdam sunt câteva sute de mii de lalele, dar dacă te îndrepți spre Grădina Keukenhof, te așteaptă milioane de lalele înflorite. Știi să numeri până la 7 milioane? Cam atâția bulbi înfloresc la Keunkenhof în fiecare an, iar lalelele de acolo sunt vândute în întreaga lume. Știai că Olanda are o bursă a florilor? Dacă te gândești că nu vrei să vezi doar câmpuri întregi de lalele, la Keunkenhof s-ar putea să să îți vină idei despre cum să îți amenajezi grădina de acasă sau pe cea de pe balcon, dacă ți-ai dorit dintotdeauna să îți creezi singură o grădină verticală. Dacă Festivalul florilor nu e un motiv suficient să alegi un city break la Amsterdam primăvara asta , poate te atrage mai mult gândul că în luna aprilie pe canalele orașului se țin cele mai strașnice și fără-de-sfârșit petreceri în aer liber, de Ziua Regelui. După ce ai văzut cum petrec olandezii, o să îți schimbi criteriile pentru cum ar trebui să arate o petrecere reușită. Și pentru că sezonul turistic trebuie să înceapă în forță, ai reducere și intrări gratuite și la muzeele din Amsterdam, pentru o săptămână în luna aprilie. Unul dintre cele mai importante muzee din Amsterdam este Muzeul Van Gogh, care găzduiește cea mai importantă colecție de tablouri ale artistului, așa că dacă ești tentată, merită să îl vizitezi.La începutul lunii mai, olandezii sărbătoresc Ziua Independenței cu festivaluri și concerte în aer liber, așa că n-ar fi rău să îți sincronizezi vacanța cu petrecerile care au loc aproape în fiecare weekend de primăvară sau vară. Iar când începe oficial sezonul estival, nici nu mai știi la care dintre concerte sau festivaluri să ajungi, pentru că acestea se întâmplă în același timp. Dacă vrei să prinzi vreun concert al formației preferate sau al solistului pe care-l îndrăgești, poți trage cu ochiul, din când în când, la programul concertelor susținute la Amsterdam în perioada verii. Mulți tineri s-au obișnuit deja să combine un city break cu cel puțin un concert sau un festival muzical. Ce-ar fi să faci la fel?Amsterdam e un oraș al contrastelor, unde poți să faci un tur al muzeelor și al galeriilor de artă, e suficient să treci pe la Muzeul Van Gogh și la Rijksmuseum, două dintre cele mai importante muzee de artă din Amsterdam, să te oprești în cafenele și să petreci până dimineața în cluburi de noapte. În Amsterdam, sunt peste 90 de muzee, dar cu siguranță numărul cluburilor și al cafenelelor e mult mai mare decât cel al muzeelor. Depinde doar de tine cum vrei să îți petreci cele 72 de ore în capitala tinerilor din Europa. Dacă pleci într-o minivacanță alături de partenerul tău, ați putea să vă plimbați prin parcuri sau să faceți un tur al orașului pe bicicletă.În Amsterdam, numărul bicicletelor întrece numărul locuitorilor. Olandezii au mai mult de o bicicletă pe cap de locuitor, cel puțin în zona centrală și metropolitană. Așa că s-ar putea să dai peste spații special amenajate unde bicicletele sunt îngrămădite unele peste altele. Nu trebuie să te minunezi, e normal în Amsterdam.Dacă vrei să te încadrezi în peisajul urban din capitala Olandei, e important să înveți câteva reguli de bază când vine vorba de traficul pe bicicletă, ca să fii un turist model. Olandezii sunt foarte toleranți în general, dar nu prea suportă să intri ca pieton pe pista de bicicletă. Dacă tot înveți cum să circuli cu bicicleta, ai putea să te plimbi și tu prin oraș sau să te alături unui tur gratuit al orașului. La fel ca oriunde altundeva în lume, ghizii se așteaptă doar la un bacșiș modic la finalul turului, în cazul în care ai fost mulțumită.Dacă vrei să te plimbi prin unul dintre cele mai pitorești cartiere din Amsterdam, atunci ai putea să te oprești la cartierul rezidențial Jordaan, unde casele muncitorești din urmă cu zeci de ani sunt încă funcționale, deși recondiționate, și îți lasă impresia că timpul nu a trecut defel, și că secolul XXI nu a adus zgârie-norii chiar peste tot prin lume. În Jordaan, sunt cele mai multe galerii de artă independente, dar și magazine de toate felurile, cu haine vintage, suveniruri și cam orice altceva îți trece prin cap sau ai nevoie. Tot în Jordaan, vei găsi foarte multe baruri și restaurante cool, așa că poți să îți petreci o seară la terasă sau într-o cafenea.Nu e păcat să călătorești vara sau primăvara, să ai marea aproape și să nu mergi cel puțin pentru câteva ore la plajă? Dacă răspunsul tău e pozitiv, atunci poți să îți notezi câteva escapade în afara orașului foarte îndrăgite de localnicii care abia așteaptă soarele de vară ca să poată fugi la plajă. Nu de alta, dar pe faleză, în barurile și restaurantele de acolo e loc de distracție, socializare și bună dispoziție. Așa că ar fi păcat să ratezi experiența, chiar dacă te refugiezi pentru câteva ore pe insula artificială din mijlocul orașului sau pe plajele aflate la jumătate de oră distanță de Amsterdam.Marea Nordului e la mai puțin de jumătate de oră distanță de Amsterdam, și poți să petreci câteva ore la plajă în Zadvoort aan Zee. Apa e destul de rece tot timpul anului, dar dacă prinzi o lună toridă de vară, poți înota fără probleme. Dacă nu, poți să te relaxezi cu un cocktail în față. O dimineață începută pe plajă s-ar putea să fie unul dintre cele mai relaxante și frumoase începuturi de zi, chiar dacă plaja nu are steag albastru.Cum Amsterdam e capitala tinerilor, te gândești, poate, că prețurile sunt pentru toate buzunarele. Dar e bine să știi că o vacanță în Amsterdam e undeva pe la mijlocul topului vacanțelor în orașe din Europa. În mod cert, nu o să cheltuiești la fel de puțin pe mâncare și băutură așa cum se întâmplă dacă alegi o minivacanță în în Atena, de pildă, dar nici atât de mult pe cât ai cheltui într-un city break la Londra. La fel ca în orice altă capitală europeană, cu cât te îndepărtezi de centru, cu atât prețurile la mâncare și băutură scad. Așa că știi ce ai de făcut dacă vrei să economisești bani.Dacă îți rezervi bilete de avion spre Amsterdam cu două luni înainte, o să plătești puțin peste 100 de euro dus-întors, iar cazarea o rezolvi cu 50 sau 60 de euro pe noapte. Dacă nu ești pretențioasă, cazarea te ajunge și mai puțin la hostel. Găsești aici o listă cu hoteluri și hosteluri ieftine din Amsterdam. Dacă împarți camera cu altcineva, prețul pornește de la 15 euro pe noapte. Oricum, nu trebuie să îți imaginezi o cameră obscură și neprimitoare, pentru că hostelurile nu arată deloc rău, ba chiar sunt locuri ideale de socializat. Ca bani de buzunar, dacă nu vrei să cheltuiești foarte mult, 150 de euro sunt suficienți pentru două sau trei zile în Amsterdam. Atunci când călătorești prin lume, ai o deschidere aparte să cunoști oameni cât mai diferiți și să le asculți poveștile. În Amsterdam, poți cunoaște oameni din toate colțurile lumii.