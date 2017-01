Sezonul de Ski in Austria este in toi! Profitati la maxim de oferte

Daca este un impatimit al aventurilor si al sporturilor de iarna, trebuie sa faci un minim efort pentru a ajungeCu o populatie de aproximativ 9 milioane de locuitori, "tara valsului" atrage anual pe partiile sale nu mai putin de 17 milioane de turisti pasionati de schi din Europa si din toate colturile lumi.se deschide, atat pasionatilor de aventuri sau sporturi de iarna, cat si oamenilor obisnuiti, veniti aici pentru a exploata peisajele mirifice si unice in lume, muntii semeti cu zapezile de clestar si ghetarii care acopera piscurile cele mai inalte pe toata durata anului.Datorita pozitionarii climatului temperat - continental de tranzitie, a reliefului predominant muntos, activitatile sezonului hibernal de intind pe durata a 5-6 luni de zile, de prin octombrie, pana spre sfarsitul lunii martie.Micuta tara din centrul Europei a cunoscut, de-a lungul anilor, o dezvoltare turistica fara precedent, gratie, in principal, partiilor excelent preparate, a peisajelor de iarna romantice, dar si a coborarilor care sunt o adevarata provocare pentru schiorii si snowborderii amatori si profesionisti. Paradisul sporturilor de iarna este la el acasa, iar in acest climat fermecator, fiecare isi gaseste locul lui bine stabilit.Cu munti ai caror altitudini ating chiar si 3000 de metri, "tara valsului" este mediul propice performantei, dar si al distractiei. Dintre regiunile cele mai cunoscute, cu o infrastructura ireprosabila, instalatii de transport pe cablu, mijloace de transport care functioneaza cu precizie de ceas elvetian, Tirolul este numarul unu in top. Numai aici, partiile se intind pe o lungime totala care depaseste 3000 km. Tot aici, cifrele oficiale ne indica existenta a peste 300 de scoli de schi, precum si a 80 de zone de schi.Alte centre turistice de iarna din aceasta tara sunt:, fiecare cu farmecul si peisajul impozant ce le caracterizeaza.Daca va doriti o vacanta de ski in Austria de neuitat, puteti profita de ofertele generoase care se regasesc in pachetele turistice. Nu trebuie sa uitati ca acum sezonul este plin, iar milioanele de turisti ce calca pragul hotelelor sau pensiunilor din micutelor satuce produc o atmosfera de neuitat, de relaxare, zambete si voie buna.Siguranta si confortul pasionatilor de sporturi de iarna este prioritatea zero a personalului care se ocupa de amenajarea si intretinerea partiilor. Potrivit paginii oficiale a acestei tari, Austria este considerata statul cu cel mai inalt nivel de securitate din lume, investitiile masive in sport din ultimii ani ofera tuturor acces la instalatii prin cablu performante, piste intretinute cu multa atentie si meticulozitate, dar la servicii de urgenta care raspund cu promptitudine oricarui accident sau situatii de urgenta.Datorita masurilor riguros implementate, s-a reusit o reducere cu 50% a numarului de accidente din timpul vacantelor de ski in Austria, incapand din 2006 incoace.