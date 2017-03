Piata pariurilor din Romania - Solutii eficiente prin Sportingbet

Datorita popularitatii si a promovarii de care a beneficiat, piata pariurilor din Romania a inregistrat, in ultimii ani, o evolutie spectaculoasa. Datele oficiale ne indica faptul ca in Romania, mai mult de 1 milion de persoane joaca, in mod constant, la diferitele case de pariuri sportive. Acestea au obtinut, in anul 2016, incasari totale care se ridica la nu mai putin de 1 milion de euro, o suma deloc de neglijat in business-ul romanesc.Fotbalul, tenisul, boxul sau handbalul se numara printre sporturile indragite de romani si care aduna, in fiecare zi mii de pasionati de gambling, doritori de a obtine un castig rapid si 100% legal. Statisticile ne arata ca in anul 2015, nu mai putin de 488 de operatori detineau licente de functionare pe teritoriul Romaniei.Evolutia fulminanta a industriei de gaming din tara noastra a condus la adoptarea unei legislatii specifice domeniului, care se aplica si mediului virtual, fapt care a condus la acordarea dreptului de operare online a nu mai putin de 19 retaileri.In topul bookmarkerilor din Romania se afla si cunoscuta companie britanica Sportingbet, care activeaza pe piata autohtona incepand cu anul 1997. In august 2016, Sportingbet a reusit obtinerea unei licente pe 10 ani, ceea ce ii confera dreptul de a furniza, in deplina legalitate, servicii de pariuri sportive si jocuri de noroc.Legalizarea pietei autohtone de pariuri sportive, care a fost extinsa si la mediul online, a contribuit la extinderea serviciilor oferite de catre operatori.Dintre bookmarkerii din Romania, renumitul concern britanic, care inregistreaza, pe piata engleza, venituri anuale de aproximativ 5.4 miliarde de lire sterline, ofera clientilor sai o gama tentanta de facilitati.In primul rand, este deja cunoscut faptul ca Sportingbet ofera un bonus la prima depunere garantat in totalitate, in limita a 200 de Ron.Succesul rasunator al agentiei se bazeaza in permanenta pe cele mai avansate aplicatii pe care le pune la dispozitia pariorilor. Astfel, platformele online au suferit imbunatatiri remarcabile in ultimii ani, fiind extrem de facil de folosit in timpul tranzactiilor.Sa nu uitam ca, prin intermediul aplicatiei "Casierul personal", jucatorii au acum oportunitatea de a retrage si de a depune oricand sumele de bani dorite si de a alege modalitatea convenabila de plata.Mai mult decat atat, potrivit opiniilor aparute in mediul virtual, agentia pune la dispozitia jucatorilor cel mai performant serviciu de relatii clienti si cele mai atractive oferte si cote existente pe piata. Pariurile se pot efectua cu usurinta, atat pre-meci, cat si live, microbistii putand urmari, in timp real, scorurilor din meciurile incendiare de fotbal ale campionatului intern, si nu numai.Nu in ultimul rand, jucatorii fideli beneficiaza si de o serie de facilitati si promotii extrem de incitante. De exemplu, prin intermediul promotiei "Meciul zilei", se ofera o serie de gratuitati la jocurile de cazino. Pe langa aceasta,imbatabile cu prilejul unor evenimente sportive importante din calendarul intern si international.Pe scurt, o agentie de pariuri care se respecta, isi fidelizeaza clientii prin alternative rentabile, eficiente si extrem de prietenoase cu utilizatorul.