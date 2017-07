TOP 3 destinatii ideale de vacanta pe bicicleta. Tu pe care o alegi?

O vacanta pe bicicleta este perfecta atunci cand vrei sa evadezi din oras intr-un peisaj nou. Mersul pe bicicleta iti ofera ocazia sa descoperi o destinatie de vacanta intr-o maniera cu totul noua, te apropie de natura si te conecteaza mai bine la comunitatea pe care o vizitezi.Insa, pentru toate acestea, ai nevoie de cea mai buna bicicleta, una care sa nu te lase la greu pe drum forestier sau pe varf de munte. Asadar, inainte sa faci bagajul, treci si printr-un astfel de loc . Gasesti aici o gama variata de produse, de calitate si la cele mai bune preturi.Iata care sunt cele trei destinatii perfecte pentru o vacanta pe bicicleta:LOCUL 1 -Prin intermediul companiei americane Ciclismo Classico , poti face turul Italiei pe bicicleta. Insa ofertele nu se limiteaza doar la Italia, ci includ si destinatii precum Franta, Irlanda, Belgia sau, pentru cei cu buzunare generoase, Muntii Stancosi din SUA. Grupurile de ciclisti sunt organizate dupa dificultatea traseelor, cele mai simple fiind de 60 de kilometri pe zi, pe suprafata plana, insa includ si optiuni pentru familii. Poti cere si facilitati precum opriri la muzee sau la degustari de vin. Ofertele de cazare si meniul meselor principale pot fi considerate de lux.LOCUL 2 - Le Domestique Tours este o companie de turism infiintata in 2011 de Robert si Laura Cartledge, foarte pasionati de ciclism. Poti gasi aici oferte de biking prin Alpi si Pirinei. Compania ofera si excursii de sapte zile, in care vei fi insotita in permanenta de un ghid si vei avea la dispozitie un mijloc de transport pe langa bicicleta, dar si haine de schimb la nevoie. Cazarea si masa sunt incluse si ele in pretul excursiilor.LOCUL 3 -Daca insa iti doresti sa faci mountain biking, parcul national Sierra Nevada din Spania este cel mai potrivit. Climatul permite astfel de aventuri pe tot parcursul anului, peisajul iti taie respiratia, iar traseele iti vor hrani garantat setea de adrenalina. Pure Mountains este agentia la care poti apela pentru o astfel de experienta. Compania cu sediul chiar in mijlocul parcului national, la 100 de kilometri de Granada, ofera excursii de trei pana la opt zile, timp in care vei fi insotita in permanenta de un ghid si vei avea la dispozitie un Land Rover, in caz ca obosesti pedaland sau pentru urgente de orice natura. Toate traseele pot fi gandite si personalizate in functie de abilitatile si rezistenta ta la efort. Pe langa asigurarea cazarii si a trei mese pe zi, ai la dispozitie cata bere si vin poti bea.