4 lucruri cu care o femeie moderna nu-si mai pierde vremea. La ce ar trebui sa renunti de maine

Femeile moderne au o multime de responsabilitati, asa ca trebuie sa renunte la activitatile consumatoare de timp si inutile. Am facut noi o lista cu ele.Timpul pare mereu sa lucreze impotriva noastra si niciodata nu ne ajunge pentru a face tot ce ne-am propus. Celor 8-9 ore de lucru li se adauga drumul, cateva activitati casnice si deja ziua s-a sfarsit, nu-i asa? Pentru ca timpul este o resursa atat de pretioasa, iti propunem cateva instrumente care te pot ajuta sa renunti la activitati care iti consuma ore pretioase si, desigur, energie pe care ai putea sa o investesti in hobby-uri si activitati cu familia:Drumul la magazin, timpul petrecut printre rafturi si apoi cel pe care il pierzi stand la coada la casa ar trebui sterse de pe lista ta cu responsabilitati. Cu astfel de magazine in care gasesti absolut toate produsele pe care le-ai cumpara din hipermarket orice drum pentru a achizitiona detergenti, produse de curatare, apa si alte astfel de lucruri devine inutil. De ce sa te chinui sa cari toate aceste lucruri pana acasa si sa iti petreci o parte din pretiosul tau timp liber stand prin hipermarketuri cand iti poti cumpara tot ce vrei de acasa, iar in scurt timp curierul va suna la usa pentru a-ti aduce produsele?Cumparaturile online sunt, cu siguranta, un instrument pe care orice femeie moderna ar trebui sa-l foloseasca atat pentru diverse piese vestimentare, cat si pentru lucruri utile in casa. De la baxuri cu apa la produse precum sapun, gel de dus, dar si detergenti de rufe, pe toate le poti achizitiona online foarte usor si fara sa platesti mai mult decat intr-un magazin clasic.Plata facturilor, dar si a unor taxe se poate face cu usurinta de acasa. Nu ai niciun motiv sa mergi pana la oficiul ostal sau la furnizorii de cablu/telefonie mobila/internet pentru a-ti plati facturile cand totul se poate face acum online, chiar de acasa. Mai nou, acum poti chiar sa-ti platesti taxele si impozitele online, printr-o platforma usor de folosit. Este chiar inutil sa stai la cozi interminabile, cand totul se poate rezolva atat de usor chiar de acasa, nu crezi?O femeie moderna stie valoarea unor aliati din domeniul tehnologiei si nu ezita sa ii foloseasca. Cand ai la dispozitie electrocasnice care fac totul in locul tau, de ce sa te chinui si sa depui efort in mod inutil? Foloseste o masina pentru rufe, o masina pentru vase, un fier de calcat performant care sa-ti permita sa netezesti hainele dintr-o singura trecere si un aspirator care face curat singur prin casa cu o simpla apasare de buton. Nu mai are niciun rost sa pierzi energie si timp facand curat ca pe vremea bunicii, acum totul este automatizat si mai simplu ca niciodata.Am lasat pe ultimul loc un factor din alt registru, dar care iti consuma ore pretioase. Este vorba despre oamenii din jurul tau care iti fura din timp si energie fara sa ofere nimic in schimb. E vremea sa inveti sa spui nu, sa faci o triere atenta printre oamenii din jurul tau si sa te pui pe tine pe primul loc. Nu este deloc usor, insa te vei simti eliberata si vei vedea ca fara acesti oameni in jurul tau vei avea mai mult timp pentru tine si pentru oamenii care conteaza cu adevarat.