5 lucruri uimitoare care ti se intampla cand petreci timp in natura

O plimbare este modalitatea perfecta pentru a-ti limpezi gandurile si a te incarca cu energie, insa acestea nu sunt singurele beneficii pe care le are natura asupra ta.Aerul proaspat, incarcat cu oxigen, razele de soare si contemplarea unui peisaj superb pot face orice grija sau stres sa dispara in mod miraculos. Stiinta ne arata ca persoanele care stau inchise in casa sufera mai des de depresie, au stari de anxietate si nu reusesc sa se relaxeze la fel de bine ca cele care isi petrec timpul liber in parc sau in gradina, scrie Business Insider Daca locuiesti la bloc, este suficient sa cauti cel mai apropiat parc si sa te plimbi zilnic 15-20 de minute, pentru a beneficia de toate avantajele naturii. Insa, daca locuiesti la casa, aceste imagini superbe cu amenajari ale gradinilor te vor convinge sa iti creezi propria oaza de liniste si verdeata la tine in curte. Dupa cum vezi, ideile din articol nu sunt greu de pus in practica si vor da gradinii tale un aspect desprins parca din revistele de amenajari, totul pentru a te bucura din plin de aceste beneficii dovedite stiintific:Un studiu al Universitatii din Michigan arata ca persoanele care isi petrec timpul in natura isi amintesc mai usor informatii si detalii recente, un lucru de real ajutor mai ales la serviciu. Cercetatorii le-au dat un test de memorie unor studenti, apoi i-au impartit in doua grupuri: primul grup a plecat la o plimbare printr-o gradina botanica, al doilea grup s-a plimbat pe stradutele din oras. Rezultatele cercetarii arata ca primul grup s-a descurcat apoi la testul de memorie cu 20% mai bine decat al doilea grup de studenti, care nu si-a imbunatatit performantele deloc.Oboseala psihica iti scade productivitatea, performantele si capacitatea de concentrare si este una dintre cauzele aparitiei efectului de burnout. Una dintre cele mai bune modalitati pentru a scapa de acest tip de epuizare este sa iti petreci o jumatate de ora in aer liber. Nu trebuie neaparat sa pui la cale o activitate antrenanta, ci este suficient sa privesti copacii sau florile din gradina sau din parc si te vei simti energizata mental. Un studiu a descoperit ca puterea unui peisaj verde este atat de mare incat participantii care au privit imagini cu natura si-au recapatat o parte din capacitatea de concentrare si din vitalitate.Un alt studiu publicat in Jurnalul Scandinav al Cercetarii Forestiere i-a trimis pe participanti sa petreaca doua nopti la camping, in padure, si a descoperit ca acestia aveau ulterior un nivel mai scazut al cortizonului in organism. Numit si hormonul stresului, cortizonul este eliberat in organism zilnic si ne ajuta sa ne energizam. Insa atunci cand suntem puse in fata unei situatii stresante, corpul secreta acest hormon in cantitati periculos de mari, care pot afecta buna functionare a inimii si sistemului respirator. Drept dovada, o cercetare din Jurnalul Japonez de Igiena ne arata ca persoanele care isi petrec timpul in natura au un puls mai echilibrat si o tensiune in parametri normali.Inflamarea este un proces normal din organism, atunci cand corpul nostru este supus unui soc sau unui agent patogen (virusul gripal, o bacterie etc). Insa inflamarea poate aparea si la persoanele sedentare, care isi petrec o mare parte din timp inchise intre patru pereti. Nu este clar deocamdata daca cei care prefera sa stea in aer liber au de-a face mai rar cu inflamarea tesuturilor pentru ca depun mai multa efort in timp ce fac miscare sau datorita oxigenarii optime a celulelor, insa o serie de studii publicate in Jurnalul de Cardiologie si in Jurnalul de Stiinte Biomedicale si de Mediu ne arata ca persoanele care isi iau o vacanta de cateva zile si o petrec la aer curat au tensiunea mai mica, un nivel de inflamare din tesuturi mai redus si un risc scazut de a suferi de afectiuni ale articulatiilor.Exista un motiv pentru care parintii isi bat la cap copiii sa iasa afara la joaca si sa petreaca mai putin timp in fata televizorului sau al calculatorului. Un studiu australian realizat pe 2.000 de scolari, timp de 2 ani, a aratat ca acei copii care petrec mai mult timp afara au o vedere mai buna si un risc scazut de a fi miopi. Studiul a corelat datele si cu cele ale copiilor care faceau miscare, dar in spatii inchise, si a descoperit ca imbunatatirea vederii nu are neaparat legatura cu nivelul de activitate fizica, ci cu faptul ca muschii globului ocular se intaresc atunci cand ne aflam afara, deoarece alternam mai des privitul in departare cu cel la apropiere. De altfel, unul dintre exercitiile recomandate persoanelor care isi petrec mult timp la birou, in fata calculatorului, este sa priveasca la orizont, pe geam, apoi sa priveasca de aproape fereastra, pentru a elibera tensiunea oculara.Dupa cum vezi, petrecerea timpului in natura are efecte pozitive atat pentru corp, cat si pentru minte. Te vei simti energizata fizic si mental cu o simpla plimbare prin parc sau cu cateva minute petrecute in gradina casei tale, asa ca profita din plin de natura pentru a-ti recapata buna dispozitie si cheful de viata.