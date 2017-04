Accesoriile acestea te duc cu gandul la filmele SF. Vei fi uimita, insa, cat de utile pot sa fie pentru o femeie activa

Evoluția tehnologiei și digitalizarea vieții noastre a atins cote pe care imaginația noastră nu le-ar fi putut concepe acum zece ani. Tehnologia s-a dovedit a fi un ajutor uriaș în multe aspecte ale vieții. Ne bazăm pe ea atât pentru a fi conectați cu societatea, dar și pentru a desfășura mult mai repede activitățile de zi cu zi. Poți ajunge rapid la orice întâlnire cu ajutorul GPS-ului care îți va arăta ruta cea mai scurtă, poți afla ce alimente trebuie să consumi sau câtă activitate trebuie să faci prin aplicațiile de sănătate sau poți comunica oricând dorești cu persoanele dragi aflate într-un alt capăt al lumii. Și dacă cele mai multe obiecte care fac posibile aceste realizări sunt folosite deja uzual, cele mai noi tehnologii încă pot părea desprinse din filmele științifico-fantastice. Iată doua accesoriile high tech extrem de utile pentru o femeie activă.Nu este acel hoverboard zburător din „Back to the Future” și nu are nici buton de engage, însă un hoverboard electric te poate ajuta să te deplasezi silențios și rapid dintr-un loc în altul pe distanțe scurte, fiind o alternativă eco și ieftină de transport. Iar orice femeie activă va aprecia salvarea timpului pierdut în deplasări. Spre exemplu, dacă biroul tău este la o distanță modică de casă, hoverboardul te ajută să elimini timpul de așteptare în trafic sau timpul pierdut pentru găsirea unui loc de parcare. De asemenea, dacă lucrezi ca manager într-un centru comercial foarte mare și trebuie să te deplasezi dintr-un loc în altul, poți parcurge cu ușurință distanțele dintre magazine cu acest transportor. În plus, o plimbare pe aleile parcului cu hoverboardul poate fi extrem de distractivă, iar dacă vizitezi un oraș nou, hoverboardul te poate ajuta să îl descoperi mai ușor. Dimensiunile mici datorate lipsei ghidonului sau controalelor manuale te ajută să îl iei cu tine oriunde, fiind ușor de folosit în numeroase situații.Aceste miniscutere funcționează în baza unor baterii reîncărcabile, cu care poți parcurge până la 30 de kilometri până să le realimentezi. Un mare avantaj este faptul că nu au nevoie de costuri de mentenanță, fiind compuse din puține piese, din material rezistent, dar și că ele nu emit niciun fel de gaz, apărând mediul înconjurător deja suprapoluat de mașinile din ce în ce mai numeroase.Cu toate că încă mai sunt persoane care li se împotrivesc, smartwatch-urile câștigă din ce în ce mai mult teren, fiind menite să îți simplifice viața cât de mult posibil, în timp ce îți îmbracă elegant și comod încheietura. Iar utilitățile unui astfel de accesoriu sunt din ce în ce mai numeroase, amintindu-ți să duci un stil de viață organizat și sănătos:Un smartwatch te ajută să îți creezi o agendă și să îți eficientizezi timpul atunci când ai prea multe lucruri de făcut. Acesta îți arată notificări înainte de orice activitate, astfel încât să te poți încadra în parametrii doriți și să nu irosești timp, pe care mai bine îl petreci în moduri relaxante.Modul în care se manifestă ritmul tău cardiac pe parcursul zilei îți spune multe despre sănătatea ta. În medie, un adult trebuie să aibă între 80 și 100 de bătăi pe minut. În cazul persoanelor sportive, extrem de active fizic, ritmul poate să scadă până la 60 de bătăi pe minut, pe când ritmul cardiac al oamenilor sedentari crește, semn că inima ta depune un efort suplimentar mai mare decat at fi sănătos. În orice caz, orice deviere de la parametri normali este semn că ai nevoie să faci o vizită medicului.Diferitele aplicații special concepute pentru smartwatch-uri pot calcula valoarea nutrițională a produselor pe care le consumi, ținând o evidență a obiceiurilor de consum. De asemenea, poți calcula rata la care organismul tău arde caloriile, ajutându-te să rezolvi eventualele probleme de greutate prin diferite sisteme de avertizare și notificări care să te mențină pe drumul cel bun.pentru organismul tău. Profesioniștii recomandă undeva între 1,6 litri și 2 litri de apă zilnic pentru femei, însă foarte puține reușesc să consume acele cantități. Smartwatch-ul calculează câtă apă consumi și te anunță ce cantitate mai ai de consumat în fiecare zi. O hidratare corespunzătoare sporește energia, elimină senzațiile de slabiciune a organismului, elimină toxinele și îngrijește aspectul pielii.Un smarwatch nu măsoare doar numărul de pași pe care îi faci zilnic, ci îți măsoară activitatea fizică în funție de dificultatea exercițiilor pe care le faci. 30 de minute de mers lejer nu echivalează cu 30 de minute de alergat sau de ridicat greutăți. Poți deține controlul asupra numărului de calorii consumate și poți descoperi ce exerciții funcționează mai bine pentru corpul tău.Mulți specialiști recomandă un somn de minimum 7 ore pe noapte pentru orice adult. Smartwatch-ul poate identifica ce obiceiuri de somn ai, informație ce te ajută să-ți îndrepți micile probleme, astfel încât să te trezești odihnită pe deplin.