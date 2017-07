Care e cel mai bun moment sa faci achizitii. 3 ponturi de la specialisti

Stiai ca cele mai bune oferte sunt joia? Sau ca in luna iulie poti cumpara cele mai ieftine obiecte de mobilier? Ce spun cei care lucreaza in domeniu despre momentul perfect pentru a face cumparaturi.Cu totii ne dorim sa facem cumparaturi la jumatate de pret sau sa gasim mereu in magazine oferte de nerefuzat, iar cu o planificare atenta poti reusi acest lucru. Un raport facut de specialistii de la Consume Report, care au analizat preturile pe parcursul unui an ne arata care este cel mai bun moment pentru diverse achizitii. Iata, asadar, ce sfaturi au pentru noi:Gadgeturile fac in prezent parte din lumea noastra si cu greu ne-am putea imagina viata de zi cu zi fara telefon. Il folosim dimineata la prima ora sa vedem cum va fi vremea, in autobuz si la birou si ne este aproape imposibil sa ne derulam viata intr-un ritm normal fara el, nu-i asa?Tocmai pentru ca este folosit zilnic, este si gadgetul care este schimbat cel mai des. Dar cand e momentul cel mai bun? In lunile de vara si in ultima luna a anului, se pare. E de ajuns sa consultam preturile de acum ale telefoanelor pentru a ne convinge ca putem gasi preturi mult mai mici fata de lunile de toamna, de pilda.Acelasi lucru se poate spune si despre tablete, laptopuri si televizoare inteligente, care ar trebui cumparate in luna decembrie, preferabil dupa Craciun, cand preturile scad la mai multe categorii de produse.Ce femeie nu iubeste hainele? Ei bine, ca sa poti face mai multe achizitii cu acelasi buget, o planificare atenta ti-ar putea fi de mare ajutor. Se pare ca joia preturile sunt cele mai mici la haine, pentru ca majoritatea magazinelor se pregatesc de promotiile si aglomeratia de weekend, asa ca fac reduceri de pret. Daca mergi la cumparaturi joi seara poti gasi toate marimile la hainele intrate nou in oferta, dar si reduceri substantiale la cele aflate in promotii inca din saptamana anterioara.Ca regula generala, cand vine vorba despre haine, ar trebui sa tii cont de politica traditionala a omului gospodar care isi face iarna car si vara sanie. Cu alte cuvinte, daca vrei haine la preturi reduse, fa achizitii la finalul sezonului. Ia-ti sandale si costum de baie in septembrie, palton si cizme in martie. S-ar putea sa descoperi ca hainele pe care nu ti le permiteai in varf de sezon au la schimbarea anotimpurilor preturi derizorii.Planuiesti o redecorare rapida? Ei bine, acum e momentul cel mai bun sa faci achizitii in materie de mobila. Cele mai multe colectii noi in magazinele de mobila si decoratiuni interioare se lanseaza in august si septembrie, asa ca la mijlocul verii intra in promotii toate produsele din anul anterior. Mobila de gradina este mai ieftina in august, cand deja se incheie sezonul. O poti cumpara la finalul verii pentru anul viitor, insa la jumatate de pret.Cand vine vorba despre cumparaturi, rabdarea este de aur. Daca rezisti impulsului, vei observa ca in fiecare luna vei avea mai multi bani in cont. Planuieste in avans cumparaturile, ai rabdare si nu achizitiona lucruri de care nu ai nevoie doar pentru ca au pret redus.