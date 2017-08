Cauti cadouri inedite pentru barbati? Intra pe GadgetWorld!

Chiar daca vorbim despre tata, prieten, iubit sau coleg de munca, fiecare femeie are in viata ei un barbat care i-a fost alaturi in momente frumoase sau dificile. Printre cele mai potrivite cai de a-i arata unui barbat aprecierea si respectul pe care i le porti este sa ii oferi un cadou. Cu toate ca asteptarile barbatilor sunt diferite, ei prefera cadouri inedite, utile si care au diverse intrebuintari. Orice cadou care imbina aceste caracteristici este potrivit pentru o ocazie speciala din viata barbatului tau, cum ar fi: promovarea la locul de munca, o zi onomastica sau o zi de nastere.Insa, cum poti alege un cadou inedit pentru barbati din gama extrem de diversificata de pe piata? Cum poti iesi in evidenta cu un cadou special? Nu iti face griji, nimic nu ii face mai fericiti si mai impliniti pe barbati decat gadgeturile. Acestea sunt in topul preferintelor lor in materie de cadouri si sunt indragite mai ales de tinerii pasionati de tehnologie.GadgetWorld, unul din cele mai cunoscute magazine de gadgeturi din Romania, iti pune la dispozitie o gama diversificata de cadouri inedite pentru barbati la preturi excelente. In magazinul online vei gasi gadgeturi sport, electronice, de sezon sau haioase, potrivite pentru orice ocazie.Daca ai ramas in pana de timp si de inspiratie, GadgetWorld dispune de cadouri inedite pentru barbati numai bune de impachetat si de oferit la momentul potrivit. Magazinul online te ajuta sa iesi in evidenta cu un cadou original si sa scapi de timpul pierdut prin magazine.In continuare, iti recomandam cateva cadouri inedite pentru barbati pe care le gasesti la GadgetWorld:Din seria cadouri inedite pentru barbati pe care le gasesti la GadgetWorld se numara drona Syma X5. Aceasta este potrivita pentru orice varsta si ofera un spectacol vizual, fiind capabila sa se roteasca la 360° si sa execute tot felul de acrobatii. Drona are dimensiuni mici, este usoara si iti permite sa ii atasezi o camera video.Transmisia este asigurata de 4 canale de frecventa pe 2.4 Ghz, cu un raspuns de 100 de ori mai rapid decat transmisia de 27/40 mHz. Quadcopterul se manevreaza foarte usor in orice directe datorita sistemului de stabilizare giroscopica pe 6 axe si a celor 4 motoare cu 4 elice. Bateria gadgetului se incarca in mai putin de 90 de minute cu ajutorul cablului USB iar telecomanda cu care vine la pachet foloseste 4 baterii tip AA. Poti utiliza drona timp de 7-8 minute pe o raza de pana la 50 de metri.Realitatea virtuala este in topul tendintelor in materie de tehnologie. Ochelarii Realitate Virtuala – VR Box fac parte din seria de cadouri inedite pentru barbati deoarece iti ofera experienta unui home cinema 3D chiar la tine acasa. Mai mult, poti beneficia de jocurile 3D special concepute pentru acest gadget.Ochelarii sunt compatibili cu telefoane smart ale caror display-uri variaza intre 3.5-6 inch, iar lentilele de calitate se pot adapta oricaror dioptrii. De asemenea, acumulatorul de 180 mAh tine pana la 40 de ore, iar portul Bluetooth 3.0 incorporat iti asigura compatibilitatea cu jocurile Android APK si iOS iCabe.Din seria de cadouri inedite pentru barbati se numara camera auto DVR FULL HD 5Mpx. Este foarte utila atunci cand te afli la volan deoarece te va ajuta sa inregistrezi traficul de pe orice traseu. Aceasta dispune de un unghi de captare de 160 de grade si o functie de stabilizare a imaginilor. Este ideala pentru a fi utilizata atat pentru condusul zilnic pe trasee cu trafic intens cat si pentru calatoriile in vacanta. Mai mult, este un cadou foarte utile deoarece te ajuta sa ai dovezi clare in cazul unui incident cu masina.Gadgetul iti permite sa filmezi in modul SD, HD sau Full HD iar cu ajutorul functiei foto si a senzorului de 5 Mpx poti face fotografii clare. Are dimensiuni reduse, se poate prinde pe parbriz cu ajutorul ventuzei si vine la pachet cu un cablu USB si cu un incarcator auto. Camera auto dispune de un display de 1.5 inch iar navigarea prin meniu se face usor cu ajutorul butoanelor laterale. Mai mult, gadgetul dispune de urmatoarele functii:- blocare automata pentru salvarea inregistrarii in caz de coliziune- detector de miscare incorporat- filmare continua tip "Loop" – timp de inregistrare nelimitat si suprascriere pe fisiere vechiAcestea sunt doar cateva gadgeturi pe care ti le recomandam, insa, poti vizita site-ul GadgetWorld pentru a descoperi o gama variata de cadouri inedite pentru barbati la preturi excelente.