Cum te relaxezi dupa o zi plina

Seara dupa o zi de lucru te gandesti cum sa gestionezi timpul astfel incat sa iti ramana si tie cateva momente de relaxare. Asadar, ai rupt usa la ora exacta si ai zis sa iei direct drumul spre casa. Daca treburile casnice nu au fost tocmai numeroase, iata ca esti tu cu tine si timpul tau de relaxare! Mai jos ai cateva propuneri pentru ca seara sa te bucuri de momente de relaxare, fara Facebook si fara WhatsApp.– Te invitam ca in cateva minute sa faci un tur virtual al magazinelor. Este fara mers pe jos, totul se desfasoara in propriul tau smartphone, in aplicatia VirtualCards , din patul tau cald. Afli ce promotii sunt in magazine, poti sa alegi categoria care te intereseaza (ex. Haine si accesorii) sau poti da o raita prin toate ofertele. Ai vazut ceva care sa iti placa? Salveaza oferta care te intereseaza, n-o lasa sa iti scape! Poate faci o sesiune de shopping in weekend cu prietena ta, asa ca prin optiunea de share i-o poti arata si ei.– Te relaxezi si afli idei de gatit. Intinde-te in pat si ia o carte de bucate in brate. Poate ai primit una cadou sau poate a fost supliment la vreun ziar sau o revista, asa ca te afli in posesia uneia (daca nu, internetul ne salveaza!) Ce ti-ar placea sa gatesti de acolo? Cu siguranta cel putin doua retete ti-au facut cu ochiul. Vezi care sunt ingredientele de care ai nevoie, deschide aplicatia VirtualCards si creeaza-ti lista de cumparaturi.– Cred ca ai aflat de cartile de colorat pentru cei mari cu scopul de relaxare. Ei bine, daca nu ai incercat, o poti face. Librarium este partener VirtualCards. Iti poti emite cardul lor de fidelitate direct din telefon, pe loc. Cardul virtual iti va aduce 8% reducere la orice achizitie. In plus, vei stii mereu care sunt ofertele lor de carte.– Un moment de relaxare in care sa iti asezi gandurile este binevenit. Daca esti smartphone addicted poti citi stirile pe telefon sau te poti pune la curent cu noutatile in materie de filme, in timp ce te rasfeti in apa calda si parfumata. Nu uita ca Movieplex este partener VirtualCards deci cardul de fidelitate iti aduce preturi preferentiale la filme.– Asa cum stii, aplicatia VirtualCards te scapa de toate cardurile de fidelitate din portofel. Acestea devin virtuale la tine in telefon, astfel iti dam noi cateva idei ce sa faci cu cele fizice, de plastic. Foloseste cardul pe post de racleta. Parbrizul masinii va fi ca nou. Nu pune paharul direct pe masa din lemn, foloseste cardul de plastic pe post de suport. Daca ai copii, atunci cu siguranta le vei face o bucurie. Multimea de carduri colorate le va da de lucru. Poate iti doresti sa gasesti mai repede cheia in geanta, atunci adauga-i un breloc transformat din cardul de fidelitate . Perforeaza-l in colt si agata de el cheia!Keep calm and enjoy your time!