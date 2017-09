Idei pentru cadouri de casa noua

Prietenul tau sau vreun membru al familiei s-a mutat de curand in casa noua si face o petrecere in cinstea acestui eveniment? Nu ai cum sa lipsesti de la acest eveniment placut din viata lor, asa ca gandeste-te repede la un cadou pentru ei, ca sa isi aminteasca pentru tot restul vietii ca le-ai fost aproape dupa ce au trecut de la stadiul de chiriasi la cel de proprietari. Daca nu ai idei despre ce ai putea sa le cumperi, te ajutam cu cateva idei de cadouri pentru casa noua.Presul este un articol la care foarte putini se gandesc, atunci cand vine vorba despre un cadou de casa noua. Cu toate acestea, este un dar folositor, pentru ca orice locuinta are la intrare un covoras. Nu trebuie sa mergi pe varianta clasica, in culori uni, ci poti opta pentru unul foarte colorat sau cu un mesaj nostim, precum Oh, nu, iar tu?, Ura! Ai venit!, N-am! sau Sper ca ai adus ceva de baut. Cu siguranta prietenii sau rudele carora le daruiesti covorasul vor fi foarte incantati de acesta.Orice casa are mirosul propriu, insa un aer proaspat si aromat te poate face sa te simti „acasa”. Poti darui celor dragi tie un set de lumanari parfumate mari in aromele lor preferate. Daca nu le cunosti, mergi pe variante clasice, cu care nu ai cum sa gresesti: bumbac, fructe de padure sau ciocolata. Le gasesti aproape in orice magazin, desi ar trebui sa optezi pentru o forma mai interesanta decat suporturile clasice.Nu oricine agreaza lactatele, insa o seara racoroasa in care servesti in familie sau alaturi de cei dragi felii din diverse sortimente de branza, impreuna cu un pahar cu vin sec si cateva nuci, nu prea poate fi egalata. Ii poti ajuta pe cei dragi sa faca o excursie virtuala pe meleaguri franceze ori italienesti si va puteti bucura impreuna de momente unice. Setul de cutite speciale va va usura munca de a felia corespunzator fiecare calup de branza in parte.Niciodata nu sunt prea multe, oricate ai avea. Iar acest aspect se aplica si in cazul prietenilor sau al rudelor tale, asa ca vei merge la sigur cu o lenjerie de pat in culori si modele vii . Alege materiale care au o cantitate mare de bumbac in compozitie si nuantele preferate ale gazdelor petrecerii de casa noua. In acest fel, vor avea, multumita tie, un somn linistit si se vor gandi la tine ori de cate ori se aseaza in pat sa se relaxeze.Baia sau dusul sunt partea preferata a zilei pentru multe persoane, pentru ca atunci au ocazia sa mediteze sub jetul de apa si sa se relaxeze, in aromele preferate ale spumei de baie sau gelului de dus. Dar si mai placuta este senzatia cand te acoperi cu un halat fin din bumbac. Cum ar fi sa daruiesti celor apropiati tie care abia s-au mutat la casa lor cate un halat cu initialele lor? Daca vrei sa mergi mai departe cu cadoul, poti sa le imprimi si papucii de baie sau prosoapele, ca sa le transformi baia intr-una ca cele din filme.Pana la urma, prezenta ta la petrecerea de casa noua e cea mai importanta dintre toate. Daca nu te inspira niciuna din ideile de mai sus, poti opta pentru varianta mai rapida, luand o sticla de vin si comandand ceva bun de mancare chiar in locul unde are loc distractia. Fii alaturi de cei dragi tie in momentele importante ale vietii lor!