Incarca-te pozitiv pentru tot anul. 5 lucruri pe care sa le faci in aceasta primavara, pentru sufletul tau

Primavara este despre reinventare si reintoarcerea la natura. Despre noi inceputuri, despre zambet si voie buna. Profita de razele calde ale soarelui si petrece mai mult timp cu prietenii, sun-o pe colega de banca din liceu pe care nu ai mai vazut-o de ani buni. Este momentul perfect sa ii cunosti copilasul abia venit pe lume. Pregateste-ti mintea, trupul si sufletul pentru venirea verii, fa curatenie si ocupa-te de micile reparatii pe care le ai de facut prin casa inainte ca temperaturile sa devina insuportabile.Iata cateva idei despre ce ai putea sa faci in aceasta primavara, pentru a te simti fericita si implinita.Daca ar fi sa existe o singura schimbare in locuinta ta care sa iti influenteze dramatic starea de bine, atunci aceasta trebuie sa aiba de-a face cu modul in care arata livingul tau. O camera de zi functionala, dar si primitoare, este cheia unei vieti sociale mai implinite. Un living-room echilibat estetic iti poate da o energie pozitiva. Tot ce trebuie sa decizi este daca vrei un living clasic sau unul open space, care sa incorporeze si bucataria. Iar daca simti ca la capitolul imaginatie mai ai de lucrat, am gasit noi pentru tine un articol cu cele mai captivante imagini si idei pentru amenajarea livingului In sfarsit au crescut temperaturile, iar parcurile nu mai sunt acele sinistre locuri unde ceata se lasa peste lac la venirea serii. Ia rolele sau bicicleta si fugi in natura. La sfarsit de saptamana scapa din agitatia orasului si fa o plimbare in padure. La fel cum natura isi revine la viata sub ochii tai, asa iti vei reveni si tu din stare de moleseala caracteristica iernilor grele, cum a fost aceasta. Sau urmareste-i pe Facebook pe cei de la ARCEN si mergi intr-o plimbare prin Bucurestii lui Eliade Daca bugetul iti permite nu ar fi o idee rea sa evadezi un pic din Romania spre o destinatie calda si exotica. Mai ales daca esti meteo-dependenta si astenia iti da batai de cap in fiecare primavara. Lumea este un labirint nesfarsit de destinatii minunate.Terapia prin arta nu mai este considerata de mult un mit. E folosita in penitenciare sau in gradinitele si scolile pentru copiii cu nevoi speciale. De ce nu te-ai hrani si tu din puterea ei miraculoasa? Deschide-ti sufletul si primeste toata energia pozitiva pe care o opera de arta ti-o poate transmite. Cel putin in Bucuresti, primvara abunda de evenimente culturale si artistice. Art Safari 2017 isi deschide portile in 19 mai. Te asteapta opere insirate pe 7000 de metri patrati.In curand se vor deschide si terase de vara cu cinematografe, prilej numai bun sa vezi un film in aer liber. Sau poti organiza chiar tu o seara de vizionat filme in aer liber, daca stai la curte. Ai nevoie doar de un proiector si un perete gol, iar prietenii tai vor fi extrem de incantati.Insa nimic nu hraneste mai bine sufletul decat arta vie a teatrului. Alege o piesa care sa te incarce pozitiv , cum este, de exemplu, „Domnul Ibrahim si florile din Coran“ de la Teatrul Metropolis, inchide telefonul pentru o ora si deconecteaza-te complet de la griji.Pastele tocmai ce a trecut, insa urmeaza 1 Mai si multe onomastice pe care le poti sarbatori alaturi de prieteni. Bucura-te de aceste ocazii, mergi la mare sau la munte, traieste din plin momentele alaturi de cei dragi. Nimic nu te va incarca mai mult sufleteste ca timpul petrecut intr-o companie placuta.